La conexión entre el acordeón santafesino y el tambor colombiano nunca estuvo tan viva. Maximiliano Marquez, el escritor sastrense que se ha convertido en custodio de la memoria de la música tropical, aterrizó en tierras colombianas con una misión clara: desandar el camino de la cumbia desde su origen para volcarlo en las páginas de lo que será la tercera edición de «Santa Fe es cumbia".
De Sastre al corazón de Colombia: Maximiliano Marquez tras los pasos de los orígenes de la cumbia
El escritor local emprendió una travesía hacia las raíces del género. ¿El objetivo? Recopilar material exclusivo para la tercera edición de su aclamado libro "Santa Fe es cumbia".
"Entender las raíces no es sólo una curiosidad histórica, es comprender por qué sentimos esta música como propia", expresó en diálogo con este medio desde la nación caribeña.
Lejos de ser un viaje de placer, la travesía de Marquez es una investigación de campo profunda. El escritor se encuentra recorriendo puntos claves donde la cumbia nació de la mezcla entre las herencias africanas, indígenas y españolas.
Recorrido
El recorrido, que será hasta el 30 de abril, cubre las localidades colombianas de Urumita, Valle Dupar, El Banco, San Jacinto y Palenque – primer pueblo que se liberó de los españoles de Colombia –, entre otros.
"En ese camino la idea es entrevistar al encargado de un Museo en Urumita, lugar donde se origina un tema muy importante para el ballenato que después lo graba Carlos Vives y, más tarde, lo replicaron Los Lirios de Santa Fe. Hay mucha conexión entre la cumbia colombiana y la santafesina. Por eso es mi intención hacer este recorrido", sostuvo.
Si las ediciones anteriores ya eran consideradas la "biblia" del género en la provincia, este nuevo volumen promete elevar la vara.
La incorporación de la experiencia colombiana permitirá comparar la evolución de la cumbia en el país caribeño con la adaptación santafesina, el paso del vallenato y la cumbia de gaita al sonido del acordeón local, mediante relatos y encuentros con quienes mantienen viva la tradición oral.
"Este es un sueño que tengo desde que comencé a estudiar esta historia, allá en 2015. Siempre, por diferentes razones, nunca pude hacer el viaje. Por suerte en estos últimos años tuve mucho trabajo, pude juntar la plata y organizar el recorrido", relató el escritos sastremse.
Actividades
El trabajo del escritor oriundo de la cabecera del departamento San Martín no sólo documenta nombres y fechas, sino que le otorga estatus literario a una expresión cultural con un fuerte arraigo en la provincia.
"Cuando escribo las dos ediciones anteriores de "Santa Fe es Cumbia", relato parte de los orígenes a través de lo que fui leyendo e investigando, pero siempre a través de los libros. Ahora, el sentido es contar todo mediante una vivencia propia desde la tierra donde todo nace y poniéndole nombre y apellido a quienes me dan toda la información", contó.
En la misma sintonía, adelantó que su intención en la estadía en tierras cafeteras incluye entrevistarse con una figura del género en el país caribeño. Se trata de Jason Landero, quien vive en San Jacinto y es todo un exponente.
"Es un artista que viaja por toda América. Es el nieto de Andrés Landero, que es catalogado como el Rey de la Cumbia. Antes de venir lo contacté, ahora estoy intentando de coordinar ese encuentro".
Se espera que, a su regreso, el escritor comience el proceso de edición final. La tercera edición de "Santa Fe es cumbia" no solo será un libro más, sino el testimonio de un viaje transcontinental que une dos tierras a través del mismo ritmo.
"Estoy recabando información. Me reuní con el secretario de Cultura de Cartagena. Hice contacto para entrevistar al encargado de danzas típicas de la ciudad para, luego, volcar a una nueva edición de Santa Fe es Cumbia 3. La idea es hacer la parte completa de los orígenes del ritmo tropical en Colombia", concluyó.