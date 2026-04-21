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México: dos muertos tras un tiroteo en una zona arqueológica

El episodio ocurrió en las inmediaciones del sitio histórico. Las autoridades locales desplegaron un operativo de seguridad para dar con los responsables del doble crimen.

Dos muertos tras un tiroteo en una zona arqueológica en México. Foto: Xinhua.Dos muertos tras un tiroteo en una zona arqueológica en México. Foto: Xinhua.
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Al menos dos personas murieron, un turista canadiense y el presunto agresor, y seis más resultaron heridas en una balacera ocurrida este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el central Estado de México, un hecho que fue lamentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó en un comunicado que al llegar a la zona arqueológica, luego de recibir reportes de la presencia de una “persona realizando disparos”, localizaron “dos personas sin vida”, así como seis lesionados de manera preliminar: cuatro por arma de fuego y dos más por caídas.

La dependencia señaló que elementos de la SSEM y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en una de las pirámides de la zona arqueológica tras el llamado de auxilio.

(260420) -- TEOTIHUACAN, 20 abril, 2026 (Xinhua) -- Rescatistas trabajan en el sitio donde se registró un tiroteo, en la Pirámide de la Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en Teotihuacán, México, el 20 de abril de 2026. Al menos dos personas murieron, una turista canadiense y el presunto agresor, y seis más resultaron heridas en una balacera ocurrida el lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el central Estado de México, un hecho que fue lamentado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Xinhua/Str) (oa) (ce)Balacera en las pirámides de Teotihuacán. Foto: Xinhua.

“Al lugar acudieron personal del Grupo Relámpagos (rescate aéreo) Protección Civil y Servicios de Urgencias del Estado de México y Cruz Roja Mexicana para apoyo y traslado de los lesionados”.

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Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México precisó en su cuenta de X que “un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida”. “En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, agregaron.

(260420) -- TEOTIHUACAN, 20 abril, 2026 (Xinhua) -- Un elemento de la Guardia Nacional vigila en el sitio donde se registró un tiroteo, en la Pirámide de la Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en Teotihuacán, México, el 20 de abril de 2026. Al menos dos personas murieron, una turista canadiense y el presunto agresor, y seis más resultaron heridas en una balacera ocurrida el lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el central Estado de México, un hecho que fue lamentado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Xinhua/Str) (oa) (ce)Sheinbaum lamentó lo sucedido en la zona arqueológica. Foot: Xinhua.

Sheinbaum lamentó lo sucedido en la zona arqueológica y expresó su “más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”. “Estamos en contacto con la Embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

Finalmente, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, informó que “se brinda la atención a las personas que resultaron afectadas y se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal”.

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