Viral en México

Insólito: una TV boliviana cubría la previa de un partido y entrevistó a dos hombres recién salidos de la cárcel

Lo que parecía una cobertura habitual en la previa del partido entre Bolivia y Surinam terminó en un momento insólito en vivo: una televisora boliviana entrevistó en plena calle a dos hombres que, segundos después, revelaron que acababan de salir de la cárcel.