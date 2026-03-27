Insólito: una TV boliviana cubría la previa de un partido y entrevistó a dos hombres recién salidos de la cárcel

La previa del partido entre la Selección de Bolivia y la Selección de Surinam, en Monterrey, dejó una escena inesperada que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Una televisora boliviana realizaba una transmisión en vivo desde la calle, en busca de testimonios y color en la antesala del encuentro.
En ese contexto, todo marchaba con normalidad hasta que el cronista decidió entrevistar a dos hombres que pasaban por la zona. La charla parecía una más dentro de una cobertura distendida, con el clásico intercambio improvisado que suele darse en este tipo de salidas en vivo.
Sin embargo, el momento cambió por completo cuando apareció un dato tan inesperado como desopilante: los dos entrevistados acababan de salir de la cárcel. La revelación sorprendió tanto a los periodistas como a quienes seguían la transmisión, y convirtió la secuencia en un clip ideal para circular en redes.
La escena no tardó en viralizarse y generó una catarata de comentarios, bromas y reacciones por lo inusual de la situación. Lo que iba a ser una cobertura más de la previa futbolera terminó transformado en uno de esos momentos imposibles de planear, pero perfectos para el universo viral de internet.