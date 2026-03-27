Indignación en Maryland

Estados Unidos: contrató a seis migrantes para una obra en su casa, los denunció al ICE y terminaron detenidos

Una remodelación en Cambridge, terminó en un operativo migratorio que dejó a seis trabajadores guatemaltecos detenidos. El caso se volvió viral por la transmisión en vivo de un compañero que acusó a la propietaria de haber llamado a ICE, mientras la agencia federal sostuvo que se trató de un procedimiento dirigido y no de una denuncia telefónica.