Video

Pánico en México: una joven cayó de un juego mecánico y fue rescatada a tiempo

El accidente ocurrió en la Expo Feria de Ometepec, en Guerrero, y dejó cuatro jóvenes lesionados. Mientras las primeras versiones oficiales hablaron de una falla mecánica, otras posteriores apuntaron a la presunta manipulación del juego por parte de un menor.