La noche de feria se quebró en segundos. Lo que era una vuelta más en “El Martillo” terminó en una escena de pánico, gritos y corridas en Ometepec, donde una joven cayó de la atracción en movimiento y fue rescatada antes de golpear contra el suelo.
Pánico en México: una joven cayó de un juego mecánico y fue rescatada a tiempo
El accidente ocurrió en la Expo Feria de Ometepec, en Guerrero, y dejó cuatro jóvenes lesionados. Mientras las primeras versiones oficiales hablaron de una falla mecánica, otras posteriores apuntaron a la presunta manipulación del juego por parte de un menor.
El hecho ocurrió en la Expo Feria de Semana Santa de Ometepec, en el estado mexicano de Guerrero, y dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, de acuerdo con los reportes difundidos tras el incidente. La secuencia fue registrada en video por asistentes y empezó a circular con rapidez en redes sociales.
En las imágenes que se viralizaron se observa el momento en que una de las jóvenes sale despedida o pierde la posición dentro del juego cuando la estructura ya estaba en movimiento. Abajo, varias personas reaccionan de inmediato y logran amortiguar la caída, en una maniobra desesperada que evitó un desenlace todavía peor.
Protección Civil intervino en el lugar y dos de los heridos fueron trasladados a un centro de salud, mientras otros lesionados recibieron atención inicial tras el accidente. El caso generó conmoción local por tratarse de una atracción montada en el marco de una celebración popular y por la violencia visual de la escena.
Sobre la causa del episodio, las versiones no son del todo coincidentes. Una primera comunicación atribuida a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero señaló que el accidente se originó por un desperfecto mecánico en el juego.
Sin embargo, reportes posteriores, replicados por distintos medios y publicaciones en redes, sostuvieron que un menor habría manipulado la atracción durante un descuido, provocando el incidente y escapando después. Esa hipótesis circuló con fuerza, pero convive con la explicación inicial sobre una falla técnica.
Con el video ya instalado en redes y el caso bajo revisión, el accidente volvió a poner la lupa sobre las condiciones de seguridad de los juegos mecánicos en ferias itinerantes y sobre los controles previos a su funcionamiento.