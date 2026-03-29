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Tragedia en el Estadio Azteca: un hincha murió al caer desde una tribuna alta

El fatídico episodio ocurrió durante la reapertura del histórico recinto tras sus remodelaciones previas al Mundial de Fútbol 2026. Las autoridades investigan las causas del accidente que empañó la jornada deportiva.

Tragedia en el Estadio Azteca. Foto: Reuters.Tragedia en el Estadio Azteca. Foto: Reuters.
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La reinauguración del histórico Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte, quedó marcada por una tragedia luego de que un hincha muriera tras caer desde un segundo piso en la zona de palcos, minutos antes del amistoso internacional entre las selecciones de México y Portugal.

(260328) -- CIUDAD DE MEXICO, 28 marzo, 2026 (Xinhua) -- Policías vigilan antes del partido amistoso internacional entre México y Portugal, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, frente al simbólico Estadio Azteca de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, capital de México, el 28 de marzo de 2026. (Xinhua/Li Muzi) (rtg) (ra) (da)La víctima tenía 27 años. Foto: Xinhua.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el hombre intentó descender del segundo al primer nivel por la parte externa de la estructura, perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja. Las autoridades señalaron, además, que se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho.

Si bien los servicios médicos presentes en el estadio intervinieron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación, la víctima murió en el lugar a raíz del impacto. Más tarde, se dio intervención a las autoridades ministeriales para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Soccer Football - Mexico - Liga MX - America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - February 4, 2024 General view outside the stadium before the match REUTERS/Henry RomeroEl estadio será sede del partido inaugural del Mundial 2026. Foto: Reuters.

Según la información difundida por medios mexicanos, la víctima tenía 27 años, en una jornada que debía servir como presentación del renovado escenario de cara a la Copa del Mundo.

Mirá tambiénMéxico abrirá el Mundial ante Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca

El estadio será sede del partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio y se convertirá en el primero en albergar encuentros en tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

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