En Dobryanka, una ciudad de la región de Perm, en Rusia, un estudiante de 17 años atacó con un arma blanca a una docente de 55 cuando ingresaba al establecimiento educativo.
Rusia: un alumno atacó con un cuchillo a una profesora en la puerta de la escuela y la mató
La docente de 55 años fue asesinada a puñaladas por un estudiante de 17 en la puerta de una escuela de Dobryanka, en Perm. El adolescente fue detenido y la investigación busca establecer qué motivó el ataque.
La víctima fue identificada como Olesya Baguta, profesora de Lengua y Literatura rusa de la Escuela N° 5. Tras la agresión, fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió poco después a causa de las heridas.
Según informó el gobernador regional, Dmitry Makhonin, el ataque se produjo en la entrada del colegio. En un primer momento, las autoridades habían comunicado que la docente se encontraba en estado crítico, mientras un equipo médico especializado viajaba desde Perm para asistirla. Horas después, el propio funcionario confirmó el fallecimiento.
El agresor, un alumno de noveno grado, fue detenido en el lugar y llevado a una comisaría local. Por ahora, el motivo del crimen no fue establecido oficialmente y los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia y determinar por qué el adolescente llevó adelante el ataque.
De acuerdo con reportes citados por medios rusos y replicados por otros portales, entre la docente y el estudiante habría existido un conflicto previo y la hipótesis de una “venganza personal” empezó a circular en las primeras horas posteriores al crimen. Esa versión, sin embargo, todavía no fue confirmada de manera oficial por las autoridades.
En esa misma línea, trascendió que el adolescente tenía antecedentes por problemas de conducta, había repetido cursos y figuraba en registros policiales. También se mencionó que había realizado amenazas violentas en el pasado. Esos antecedentes fueron mencionados por funcionarios locales y medios citados en la cobertura del caso.
La muerte de Baguta provocó una fuerte conmoción en la comunidad educativa de Dobryanka. La docente había sido reconocida en 2018 como Profesora del Año y, según la prensa local, pertenecía a una familia ligada a la enseñanza.
Después del crimen, la Escuela N° 5 suspendió las clases presenciales y pasó a modalidad virtual mientras avanzan las actuaciones judiciales. El caso volvió a encender las alarmas por los episodios de violencia en instituciones educativas rusas, en un contexto que ya venía siendo seguido de cerca por las autoridades de ese país.