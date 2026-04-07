Horror

Rusia: un alumno atacó con un cuchillo a una profesora en la puerta de la escuela y la mató

La docente de 55 años fue asesinada a puñaladas por un estudiante de 17 en la puerta de una escuela de Dobryanka, en Perm. El adolescente fue detenido y la investigación busca establecer qué motivó el ataque.