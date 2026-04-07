Escalada bélica: Irán lanzó ataques contra Israel, bases en Kuwait y buques de Estados Unidos

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) indicó este lunes que atacó un buque portacontenedores de propiedad israelí y un navío de asalto de Estados Unidos, así como informó del lanzamiento de misiles sobre Haifa y otros puntos, en tanto que advirtió acerca de ataques a su infraestructura civil.
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Teherán confirmó impactos en la ciudad de Haifa y en instalaciones militares aliadas en la región. En un clima de hostilidad creciente con Donald Trump, el régimen persa advirtió que cualquier ofensiva contra su infraestructura civil tendrá respuestas "devastadoras".
En un comunicado publicado en su medio de comunicación oficial Sepah News, el CGRI dio detalles sobre la ola número 98 de sus ataques contra objetivos israelíes y estadounidenses, la cual fue lanzada horas antes.
El CGRI identificó al buque portacontenedores como “SDN7” y señaló que fue alcanzado con precisión por misiles de crucero y luego se incendió.
El buque de asalto anfibio de Estados Unidos USS Tripoli (LHA-7), con más de 5.000 efectivos a bordo, se vio obligado a retirarse hacia el sur del océano Índico después de ser atacado, indicó.
Haifa
El CGRI agregó que sus fuerzas también alcanzaron centros estratégicos en la ciudad israelí de Haifa, así como empresas y plantas petroquímicas en Be’er Sheva con misiles balísticos de precisión, y señaló que un lugar de reunión de las fuerzas israelíes también fue blanco de ataques en Petah Tikva, en el centro de Israel.
De acuerdo con el CGRI, entre los otros objetivos alcanzados por misiles y drones se encontraban un centro para la producción conjunta de vehículos aéreos no tripulados de Emiratos Árabes Unidos e Israel, así como una serie de aeronaves en la base aérea Ali Al Salem en el Estado árabe.
Efectivamente, Israel había informado que primero se hallaron dos cuerpos y más tarde otros tantos en el lugar de un ataque con misiles iraníes en la ciudad norteña de Haifa.
Las víctimas quedaron atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial de varios pisos que se derrumbó como consecuencia del ataque del domingo, indicó el ejército en un comunicado.
Los servicios de bomberos y rescate anunciaron el lunes que recuperaron dos cuerpos y que continúan las búsquedas para encontrar a las demás personas desaparecidas.
Advertencia
Irán también advirtió que responderá con represalias “mucho más devastadoras” y de mayor alcance si se producen nuevos ataques contra sus objetivos civiles.
“Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas”, afirmó un portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya.
Previamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con destruir la infraestructura civil de Irán si el estrecho de Ormuz permanecía cerrado.
Por otra parte, Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo de Irán, advirtió el domingo que el frente de resistencia podría apuntar al estrecho de Bab el Mandeb.
“Si la Casa Blanca piensa en repetir sus errores, pronto se dará cuenta de que el flujo de energía y comercio global puede verse interrumpido con una sola señal”, escribió Velayati en redes sociales, insinuando un posible cierre de esta vía marítima.
El estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, es un punto estratégico clave para el tránsito marítimo entre el Atlántico, el océano Índico y el Mediterráneo.
A propósito, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, llamaron el domingo al cese inmediato de los ataques contra infraestructura civil y energética, según detalló en Moscú la cartera mencionada.
Durante una conversación telefónica, los dos ministros reconocieron la importancia de suspender los “ataques imprudentes e ilegales” contra instalaciones civiles, industriales y energéticas, incluida la central nuclear de Bushehr.
Los cancilleres advirtieron que dichas acciones representan amenazas a la vida y la salud de los trabajadores de las centrales y que pueden conducir a un desastre radioactivo que afecte a la región en general.
Lavrov expresó la esperanza de que los esfuerzos de ciertos países para desescalar las tensiones alrededor de Irán tengan éxito y añadió que sería fundamental que Estados Unidos abandonara el lenguaje de los ultimátums y regresara a las negociaciones.