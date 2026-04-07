Tensión extrema en el Golfo

Escalada bélica: Irán lanzó ataques contra Israel, bases en Kuwait y buques de Estados Unidos

Teherán confirmó impactos en la ciudad de Haifa y en instalaciones militares aliadas en la región. En un clima de hostilidad creciente con Donald Trump, el régimen persa advirtió que cualquier ofensiva contra su infraestructura civil tendrá respuestas "devastadoras".