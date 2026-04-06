Tensión en Medio Oriente

Trump endurece su discurso contra Irán y advierte sobre una posible "eliminación en una sola noche"

El mandatario estadounidense escaló la retórica bélica al sugerir acciones militares inminentes contra el régimen de Teherán. El anuncio genera una fuerte preocupación en la comunidad internacional ante el riesgo de una guerra abierta en la región.