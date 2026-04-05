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Irán: rescataron al segundo tripulante del avión estadounidense derribado

Tras el incidente que puso en alerta a Washington, las autoridades locales confirmaron el hallazgo del oficial sobreviviente en territorio iraní, mientras continúa la escalada bélica en Medio Oriente.

Rescataron al segundo tripulante del avión estadounidense derribado. Crédito: Reuters.Rescataron al segundo tripulante del avión estadounidense derribado. Crédito: Reuters.
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El segundo tripulante de un avión estadounidense derribado por Irán fue hallado y rescatado “sano y salvo” en una operación de las fuerzas especiales de Estados Unidos, en medio de una creciente escalada de tensión entre ambos países.

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La confirmación de Trump

El presidente de norteamericano, Donald Trump, confirmó la noticia a través de un mensaje en redes sociales, donde destacó la magnitud del operativo y aseguró que “jamás abandonaremos a un soldado estadounidense”.

El efectivo, un oficial de sistemas de armas de un F-15E Strike Eagle, había permanecido desaparecido desde el viernes tras el derribo de la aeronave en territorio iraní.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump attends the signing ceremony for an execituve order on mail ballots, in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., March 31, 2026. REUTERS/Evan Vucci/File PhotoDonald Trump confirmó la noticia a través de un mensaje en redes sociales. Crédito: Reuters.

El rescate

La misión de rescate fue considerada de altísimo riesgo, ya que implicó el despliegue de aviones C-130, helicópteros y comandos especiales que debieron operar a baja altura sobre terreno montañoso en la provincia iraní de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad.

Según trascendió, el operativo incluyó la participación de fuerzas de élite y el apoyo de inteligencia, que logró ubicar al militar mientras evitaba ser capturado por tropas iraníes.

The Iranian state media said to show fragments of a downed U.S. jet in this picture said to be taken in central Iran and released on April 3, 2026. IRIB/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IRAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN IRAN. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. REFILE - CORRECTING FROM "JETS" TO "JET" VERIFICATION: -Reuters was not able to confirm the location or date when the photos were taken. -The red stripe seen on the tail fin of the plane in the photos is consistent with the tail section of a F-15E Strike Eagle seen in file photos.Partes del avión derribado el viernes. Crédito: Reuters.

El rescate se produjo en un contexto de fuerte presión militar y política, luego de que también fuera derribado otro avión estadounidense en la región y de que Irán intensificara la búsqueda de los tripulantes.

La operación, que incluyó maniobras de distracción y ataques preventivos con drones, culminó con el traslado del rescatado a Kuwait para recibir atención médica, en lo que Washington calificó como un éxito estratégico en pleno escenario de guerra.

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