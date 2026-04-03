Escala el conflicto

Medio Oriente: rescataron a un piloto estadounidense tras la caída de su aeronave militar en Irán

Un cazabombardero F-15E Strike Eagle cayó en el sur del territorio iraní. Mientras uno de los tripulantes fue rescatado en una operación conjunta con Israel, el régimen de Teherán ofrece recompensas por la captura del segundo militar.