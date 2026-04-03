La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo pico de intensidad este viernes tras confirmarse la caída de una aeronave militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) en territorio iraní. Se trata de un cazabombardero F-15E Strike Eagle que, según fuentes oficiales, se precipitó a tierra en la región sur del país persa en circunstancias que aún son objeto de versiones encontradas.
Medio Oriente: rescataron a un piloto estadounidense tras la caída de su aeronave militar en Irán
Un cazabombardero F-15E Strike Eagle cayó en el sur del territorio iraní. Mientras uno de los tripulantes fue rescatado en una operación conjunta con Israel, el régimen de Teherán ofrece recompensas por la captura del segundo militar.
Mientras la televisión estatal de Irán (IRIB) asegura que la aeronave fue derribada por sus sistemas de defensa aérea, desde el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) se mantiene un hermético silencio sobre las causas del siniestro, aunque se confirmó el inicio de una compleja operación de búsqueda y rescate en zona hostil.
Operación de rescate en territorio enemigo
De acuerdo con fuentes vinculadas a la Casa Blanca y al gobierno de Israel, uno de los dos tripulantes del caza ya fue localizado y extraído con éxito. En esta maniobra, que implicó el despliegue de helicópteros y aviones de apoyo como el Hércules C-130, las fuerzas israelíes colaboraron estrechamente con la inteligencia norteamericana para garantizar la seguridad del personal rescatado.
Sin embargo, la preocupación se centra ahora en el segundo piloto. La Guardia Revolucionaria de Irán informó que ha desplegado sus propias unidades de búsqueda para dar con el militar antes de que sea alcanzado por los equipos de rescate estadounidenses.
En una medida que agrava la situación diplomática, las autoridades de Teherán instaron a la población local a capturar al "piloto enemigo" y entregarlo a las fuerzas de seguridad, prometiendo una recompensa económica a cambio.
Cruce de versiones y antecedentes
El incidente de este viernes se suma a una lista de confrontaciones aéreas desde que se recrudeció el conflicto el pasado 28 de febrero. Mientras que Irán sostiene haber derribado múltiples aeronaves —incluyendo un caza furtivo F-35 a mediados de marzo—, Washington suele atribuir estos sucesos a fallas técnicas o aterrizajes de emergencia.
La situación es seguida minuto a minuto por el presidente Donald Trump, quien ya fue informado sobre el estado del rescate. El mandatario utilizó sus redes sociales para advertir que las infraestructuras clave de Irán, como puentes y plantas eléctricas, están en la mira si las agresiones continúan.
La geopolítica del Estrecho de Ormuz
Más allá del incidente aéreo, el trasfondo de la disputa sigue siendo el control estratégico de las rutas comerciales. El presidente estadounidense manifestó recientemente que "con un poco más de tiempo" las fuerzas norteamericanas podrían reabrir con facilidad el Estrecho de Ormuz, un paso vital para el suministro global de petróleo que actualmente se encuentra bajo fuerte presión militar.
El destino del segundo piloto del F-15E sigue siendo incierto. La presencia de aeronaves de rescate en el espacio aéreo iraní ha generado nuevos roces, con reportes de hostigamientos a helicópteros estadounidenses que intentan rastrear la zona del impacto frente a la mirada de las fuerzas locales.