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Tensión en Medio Oriente

Irán reclama a los países de la región la expulsión de las fuerzas de Estados Unidos

En medio de la escalada bélica, el gobierno de Teherán instó a sus vecinos a poner fin a la presencia militar extranjera. El pedido surge tras nuevos enfrentamientos y el rechazo a las condiciones de paz propuestas por Washington.

El país persa advirtió que no dejará sin respuesta “las repetidas amenazas” de Trump. Crédito: Reuters.El país persa advirtió que no dejará sin respuesta “las repetidas amenazas” de Trump. Crédito: Reuters.
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El Ejército de Irán llamó a los países de Medio Oriente que albergan bases estadounidenses a obligar a Washington a abandonar la región y así evitar sufrir daños de los ataques en sus territorios, según medios internacionales.

El Cuartel General Central Khatam al Anbiya, la entidad central en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió que el país persa no dejará sin respuesta “las repetidas amenazas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia su infraestructura energética, centrales eléctricas y puentes.

Teherán respondió con ofensivas sobre instalaciones petroleras en el Golfo Pérsico.Teherán respondió con ofensivas sobre instalaciones petroleras en el Golfo Pérsico.

“Si estas amenazas se llevan a cabo, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, además de atacar todos los activos del régimen sionista y de Estados Unidos en los ámbitos del combustible, la energía, los centros económicos y las centrales eléctricas de la región”, advirtió.

Continuó describiendo que serán atacados “con mayor severidad y fuerza sectores aún más importantes y extensos de su capital y de la de los países que acogen y están aliados”.

Mirá tambiénTrump advirtió sobre ataques a la infraestructura de Irán tras el derrumbe de un puente clave

El portavoz del organismo concluyó: “Los países que albergan bases militares estadounidenses en la región, si desean evitar sufrir daños, deben obligar a los estadounidenses a abandonar su territorio”.

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