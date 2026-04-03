Guerra en Medio Oriente

Trump advirtió sobre ataques a la infraestructura de Irán tras el derrumbe de un puente clave

El presidente de Estados Unidos lanzó duras declaraciones luego de un ataque que destruyó un puente en Irán. En paralelo, crece la tensión regional con acusaciones cruzadas, daños a infraestructuras críticas y preocupación por el impacto en la energía global.