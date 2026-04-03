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Guerra en Medio Oriente

Trump advirtió sobre ataques a la infraestructura de Irán tras el derrumbe de un puente clave

El presidente de Estados Unidos lanzó duras declaraciones luego de un ataque que destruyó un puente en Irán. En paralelo, crece la tensión regional con acusaciones cruzadas, daños a infraestructuras críticas y preocupación por el impacto en la energía global.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciando un discurso en la Casa Blanca. Créditos: XinhuaPresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciando un discurso en la Casa Blanca. Créditos: Xinhua
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La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera sobre posibles ataques a infraestructuras clave de Irán.

Sus declaraciones se produjeron tras el derrumbe de un puente colgante en territorio iraní, en un episodio que profundizó el conflicto y generó reacciones a nivel internacional.

Amenazas y acusaciones

El hecho que desató la escalada ocurrió el jueves, cuando un importante puente colgante en Irán sufrió daños severos tras un ataque aéreo. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron la estructura partida en dos, lo que evidenció la magnitud del impacto.

El puente B1 en Karaj, Irán, aún en construcción, fue blanco de un ataque aéreo, el jueves. Créditos: Majid-Asgaripour/Agencia de Noticias Wana/ReutersEl puente B1 en Karaj, Irán, aún en construcción, fue blanco de un ataque aéreo, el jueves. Créditos: Majid-Asgaripour/Agencia de Noticias Wana/Reuters

Desde Teherán responsabilizaron a Estados Unidos e Israel por el bombardeo, en el marco de un conflicto que viene intensificándose en las últimas semanas. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales por parte de Washington sobre su participación directa en el episodio.

En este contexto, Donald Trump publicó un mensaje en la red social Truth Social en el que endureció el tono hacia Irán. Allí sostuvo que la infraestructura del país —incluyendo puentes y centrales eléctricas— podría convertirse en objetivo militar.

Además, afirmó que el ejército estadounidense “ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán”, una declaración que generó repercusiones inmediatas.

Tras el ataque aéreo, se pueden observar secciones importantes del puente B1 destruidas. Créditos: Fatemeh Bahrami/Anadolu/Getty ImagesTras el ataque aéreo, se pueden observar secciones importantes del puente B1 destruidas. Créditos: Fatemeh Bahrami/Anadolu/Getty Images

El mensaje fue interpretado como una señal de presión en medio de un escenario de alta tensión, donde los ataques a infraestructuras civiles y estratégicas comienzan a ocupar un lugar central en la dinámica del conflicto.

A esto se sumó otro elemento que elevó el nivel de confrontación: medios estatales iraníes difundieron imágenes de lo que aseguraron son restos de un avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que habría sido derribado por la Guardia Revolucionaria Islámica.

Desde el Comando Central estadounidense no hubo, por el momento, una confirmación pública sobre ese hecho.

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Impacto

El conflicto no se limita a Irán y Estados Unidos, sino que empieza a extender sus efectos en toda la región. Según el gobierno de Kuwait, Irán habría atacado una planta desalinizadora que también genera energía eléctrica, una infraestructura clave para el suministro de agua y electricidad.

Este tipo de acciones generó preocupación entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos, que advirtieron sobre los riesgos de atacar instalaciones civiles esenciales.

En zonas con condiciones climáticas extremas, como gran parte del Golfo, la afectación de plantas desalinizadoras puede comprometer el acceso al agua potable de miles de personas.

En paralelo, informes de inteligencia estadounidense indican que Irán mantiene una capacidad militar significativa.

De acuerdo con esas evaluaciones, cerca de la mitad de sus lanzadores de misiles siguen operativos, mientras que el país dispone de miles de drones de ataque, lo que le permite sostener su capacidad ofensiva a pesar del conflicto en curso.

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Este escenario genera incertidumbre sobre la duración y la intensidad de la confrontación. Analistas coinciden en que la combinación de ataques a infraestructuras, amenazas cruzadas y capacidad militar activa configura un panorama de difícil resolución en el corto plazo.

A nivel global, uno de los efectos más inmediatos se observa en el mercado energético. Desde la Unión Europea advirtieron que los precios de la energía podrían mantenerse elevados durante un período prolongado debido a la inestabilidad en Medio Oriente.

El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, señaló que se trata de una crisis que podría extenderse en el tiempo.

Los impactos ya se sienten en distintas regiones del mundo. En ciudades como Hong Kong, por ejemplo, el precio del combustible alcanzó niveles elevados, reflejando la volatilidad del mercado internacional ante cualquier alteración en la producción o distribución de energía.

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