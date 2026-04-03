Una nueva escalada de violencia en Medio Oriente volvió a encender las alarmas internacionales en las últimas horas, luego de que Estados Unidos iniciara ataques contra infraestructuras en Irán, a los que Teherán respondió con ofensivas sobre instalaciones petroleras en el Golfo Pérsico.
Ataques de EE.UU. a Irán y represalias sobre instalaciones petroleras en el Golfo
La tensión regional se intensifica tras nuevos bombardeos cruzados entre Estados Unidos, Irán e Israel. Mientras continúan las operaciones militares, el papa León XIV pidió reabrir el diálogo y avanzar hacia una salida diplomática.
En paralelo, Israel profundizó sus operaciones en el sur del Líbano contra Hezbollah, en un contexto de creciente tensión regional.
Tensión en aumento
Según se informó, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra puentes estratégicos en territorio iraní, en una acción que forma parte de una ofensiva más amplia en el marco del conflicto con el régimen persa.
La medida fue interpretada como un intento de debilitar la logística y la movilidad interna en zonas consideradas clave.
La respuesta de Irán no tardó en llegar. Desde Teherán se reportaron nuevos ataques contra plantas petroleras ubicadas en el Golfo Pérsico, una región sensible para el suministro energético global.
Este tipo de acciones impacta no solo en la dinámica militar, sino también en los mercados internacionales, debido a la relevancia de esa zona para la producción y exportación de crudo.
En este escenario, la tensión se incrementa por la participación indirecta de distintos actores regionales. El intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán se da en simultáneo con el conflicto que involucra a Israel, lo que amplía el alcance del enfrentamiento y eleva el riesgo de una escalada mayor.
Analistas internacionales advierten que la combinación de ofensivas directas y ataques a infraestructuras críticas puede derivar en consecuencias más amplias, tanto en términos de seguridad como económicos.
La región del Golfo Pérsico, en particular, es considerada un punto estratégico donde cualquier alteración puede tener repercusiones globales.
Operativos en Líbano
En paralelo a los ataques entre Washington y Teherán, el gobierno de Israel intensificó sus operaciones militares en el sur del Líbano. Según fuentes oficiales, fuerzas israelíes llevaron adelante bombardeos contra infraestructura de Hezbollah, considerada una amenaza para su seguridad.
Durante estos operativos, el Ejército israelí informó que abatió a 15 integrantes del grupo armado. Las acciones se concentraron en zonas donde Hezbollah mantiene presencia, en el marco de una estrategia que busca desarticular su capacidad operativa.
El conflicto en esa frontera se mantiene activo desde hace meses, con intercambios de fuego que se intensifican en determinados momentos y que, en este contexto, vuelven a cobrar protagonismo.
La situación en el sur del Líbano es observada con preocupación por la comunidad internacional, debido al riesgo de que se convierta en un frente de mayor envergadura.
Frente a este escenario, el papa León XIV realizó un llamado público a reabrir instancias de diálogo. En ese marco, mantuvo una comunicación con el presidente de Israel, Isaac Herzog, con el objetivo de promover una salida diplomática y reducir la escalada de violencia.
Desde el Vaticano se insistió en la necesidad de priorizar el entendimiento entre las partes y evitar una profundización del conflicto. El mensaje apunta a generar condiciones para retomar negociaciones, en un contexto donde las acciones militares parecen dominar la escena.