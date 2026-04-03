Escalada en el Golfo Pérsico

Irán asegura haber derribado un segundo avión militar de Estados Unidos

Se trata de un modelo A-10 Warthog que habría caído en cercanías del Estrecho de Ormuz. Según fuentes internacionales, el piloto fue rescatado, mientras continúa la búsqueda de los tripulantes de otra aeronave siniestrada horas antes.