El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la caída de aeronaves militares norteamericanas no modificará la estrategia ni el rumbo de las negociaciones frente al régimen iraní. En declaraciones a NBC News, el mandatario restó importancia al impacto de los recientes incidentes y fue contundente: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”.
Trump minimizó la pérdida de aeronaves estadounidenses y ratificó la ofensiva contra Irán
El mandatario sostuvo que los recientes incidentes no modificarán la estrategia militar y confirmó que las operaciones continuarán en el actual escenario de conflicto.
La jornada del viernes se convirtió en la más costosa para las fuerzas estadounidenses desde el inicio del conflicto, que ya lleva cinco semanas. El hecho central fue el derribo de un caza F-15 en territorio iraní, lo que activó un complejo operativo de búsqueda y rescate.
Derribos y rescate en zona hostil
Tras la caída del F-15, se desplegó una misión de rescate de alta dificultad. Uno de los tripulantes logró ser recuperado con vida, mientras que el paradero del segundo permanece sin confirmación oficial. Equipos especializados continúan trabajando en el área, considerada de alto riesgo.
La situación se agravó con otro episodio: la Guardia Revolucionaria iraní informó haber alcanzado un avión de ataque A-10 Warthog en las cercanías del estratégico Estrecho de Ormuz. Según datos publicados por The New York Times, el piloto logró dirigir la aeronave hasta espacio aéreo de Kuwait antes de eyectarse, y se encuentra fuera de peligro.
Durante el mismo operativo, dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban del rescate fueron alcanzados por fuego enemigo, aunque no se reportaron víctimas entre sus tripulaciones.
Escalada en la Operación Furia Épica
Los enfrentamientos se desarrollan en el marco de la denominada “Operación Furia Épica”, una ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. A pesar de los recientes golpes contra la estructura de poder iraní, la respuesta militar de Teherán evidencia que su capacidad operativa continúa activa.
Este escenario contradice parcialmente las declaraciones previas de Trump, quien había señalado que Irán estaba “completamente diezmado”. En el terreno, la resistencia persiste y se traduce en ataques que afectan directamente a las fuerzas desplegadas en la región.
Impacto político y económico
De acuerdo con la agencia Mehr, la ofensiva provocó más de 2.000 muertes, entre ellas figuras clave del gobierno iraní como Alí Khamenei, Alí Larijani, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib.
Sin embargo, la pérdida de liderazgo no frenó la capacidad de respuesta. El control iraní sobre el Estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas generaron un fuerte impacto en los mercados internacionales, con subas en el precio del petróleo y efectos en el costo de vida a nivel global.
Negociaciones estancadas
En paralelo al conflicto armado, los intentos diplomáticos atraviesan un momento crítico. Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, las gestiones impulsadas por Pakistán para lograr un alto el fuego se encuentran estancadas. Teherán considera “excesivas” las condiciones planteadas por Washington y rechaza retomar el diálogo.
Especialistas advierten sobre el riesgo de una escalada mayor. Richard Haass, presidente emérito del Council on Foreign Relations, señaló que la ausencia de canales directos de comunicación incrementa la posibilidad de errores de cálculo.
En tanto, desde la Casa Blanca, funcionarios como John Kirby sostienen que la presión militar continuará hasta alcanzar los objetivos estratégicos, más allá de las pérdidas registradas.
El conflicto entra así en una etapa decisiva. Con la advertencia de Trump de intensificar las acciones en las próximas semanas, crece la incertidumbre sobre si la ofensiva logrará una resolución definitiva o derivará en un enfrentamiento prolongado con mayores costos humanos y económicos.