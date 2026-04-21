La Cámara de Diputados de Santa Fe reservó ocho proyectos de ley con tratamiento preferencial para la sesión de este jueves, todos temas deben ser dictaminados por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá ese día, en horario matutino, para decidir la suerte de las iniciativas.
La Comisión de Asuntos Constitucionales definirá temas a votar el jueves en Diputados de Santa Fe
Entre ellos el mensaje del Poder Ejecutivo creando el Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano en Rosario. No obstante, para Unidos es clave el acuerdo del Ejecutivo con Anses que no está entre los asuntos reservados con preferencia.
Más allá de esos proyectos, para el interbloque mayoritario de Unidos será central trabajar para votar sobre tablas la validación del acuerdo entre la provincia y Anses para saldar parte de la deuda del organismo previsional para con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El Senado lo votó ya por unanimidad el mismo día que el Mensaje entró a Legislatura.
Para ello, este miércoles, Fabián Bastia, Jorge Boasso y Julia Tonero asistirán a una reunión con diputados interesados en la cuestión para intentar disipar dudas. El interbloque justicialista anticipó que después de la reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo definirá la postura sobre el acuerdo.
Entre los ocho proyectos reservados con preferencia para esta semana se encuentra un mensaje del Poder Ejecutivo remitido en noviembre pasado vinculado con la creación de una persona jurídica no estatal denominada "Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario".
El objetivo del Ente sería "llevar adelante las funciones de planificar, ejecutar o administrar proyectos culturales, deportivos, comerciales, industriales y urbanísticos en la ciudad de Rosario en los que concurran intereses públicos provinciales y municipales por encontrarse involucrados bienes o inversiones de ambas jurisdicciones en el ámbito de esa ciudad.
El tema no tiene acuerdo interno en Unidos que viene postergando su tratamiento desde entonces. Es uno de los pocos mensajes del Ejecutivo que no avanzó en el tratamiento parlamentario.
Los otros proyectos que están con tratamiento preferencial son:
- Sistema de indicadores del mercado de trabajo no formal santafesino: de la justicialista Lucila De Ponti que ya tiene dictamen favorable de dos comisiones (Asuntos Laborales y Presupuesto y Hacienda).
- Programa de recolección y gestión de medicamentos vencidos o en desuso en el ámbito domiciliario: de la socialista Varinia Drisun que ya fue despachado por las comisiones de Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda.
- Programa provincial de fomento a la accesibilidad para personas de talla baja en espacios públicos: es un proyecto del justicialista Marcos Corach que tuvo luz verde en las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
- Programa provincial de caninos forenses, odorología forense y caninos detectores de restos humanos, elementos ferrosos, minerales utilizados para armamentos y detectores de narcóticos-arpías: es impulsado por Verónica Baró Graf (Frente Renovador) y Beatriz Brouwer (Unite) que solo fue girado a Constitucionales.
- Declarando Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia al edificio donde funciona Tiro Federal de Reconquista: lo ingresaron Dionisio Scarpin (UCR) y Emiliano Peralta (Somos Vida).
- Programa "Hora Silenciosa", destinado a aquellas personas que padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA) u otros trastornos o condiciones generalizadas del desarrollo. También de Scarpin que fuera votado por el pleno el año pasado y perdiera estado parlamentario por el no tratamiento en el recinto del Senado.
- Declarando fiesta provincial a la polenta friulana que se realizada anualmente en el mes de julio, en el Centro Friulano de esta capital.
Otros dos convenios que esperan aval legislativo
El gobernador Maximiliano Pullaro validó -ad referendum de la Legisltura- dos convenios firmados por el ministro de Educación, José Goyti el mes pasado. Uno de ellos fue firmado con Asociación Civil Faro Digital, representada por Felipe Sala, y el otro con la Asociación Civil Grooming Argentina, representada por Hernán Gabriel Navarro.
El acuerdo con Faro Digital es a fin de desarrollar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la educación y ciudadanía digital en el sistema educativo provincial, especialmente mediante la capacitación de docentes y equipos directivos. Es un convenio por nueve meses y en el cual Faro se compromete a diseñar y desarrollar las instancias de capacitación previstas, aportar contenidos pedagógicos, materiales formativos y acompañamiento técnico especializado, así como brindar los recursos necesarios para la implementación de las actividades acordadas.
En el caso Grooming, se apunta a establecer un marco de cooperación institucional entre las partes para desarrollar acciones conjuntas de prevención, sensibilización, formación y promoción del uso seguro de internet y las tecnologías digitales en el ámbito educativo.
El compromiso asumido por dicha organizar es aportar su experiencia técnica en la temática, colaborar en el diseño de programas y materiales educativos, participar en actividades de capacitación y sensibilización, desarrollar y poner a disposición aplicación móvil para prevenir, denunciar y recibir ayuda frente a casos de grooming.
Del Senado
En comunicación oficial a la Cámara de Diputados de la provincia, el Senado de la Nación informó que el 14 de mayo, desde las 11 se realizará la audiencia pública para considerar el acuerdo para tres pliegos de magistrados federales para la provincia de Santa Fe.
Se trata de los casos de Emilio Rosatti, Walter Rodríguez y Santiago Joaquín Saux, para el Tribunal Oral Federal I; juzgado federal número 2 de Santa Fe y juzgado federal de Rafaela, respectivamente.
La nota del Senado da cuenta que el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos del aspirante será hasta el jueves 23 de abril, inclusive.
Las presentaciones podrán realizarse en forma digital, a través del sitio web institucional, o en forma presencial ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1702, 6º piso, Oficina 606, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.