Ocho proyectos con tratamiento preferencial

La Comisión de Asuntos Constitucionales definirá temas a votar el jueves en Diputados de Santa Fe

Entre ellos el mensaje del Poder Ejecutivo creando el Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano en Rosario. No obstante, para Unidos es clave el acuerdo del Ejecutivo con Anses que no está entre los asuntos reservados con preferencia.