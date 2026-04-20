La Cámara de Sanadores de Santa Fe cumple con su agenda previa al tratamiento de un proyecto de ley que cambiará los procedimientos normativos y judiciales en materia de Riesgos de Trabajo. Esta semana los senadores del oficialismo y de la oposición pudieron dialogar con representantes de quienes tienen una vinculación directa con el problema de los litigios del mundo laboral, que por la parte empresaria es descripto como de “alta ligitiosidad” en la provincia.
El Senado se prepara para tratar cambios en Riesgos de Trabajo
Esta semana está prevista una reunión con la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de la Provincia. Ya hubo una jornada de debate y exposiciones con colegios profesionales y entidades empresariales.
El pasado jueves 16 fue el turno de las entidades empresariales y los colegios profesionales que dieron su opinión. Y el próximo miércoles 22 se produciría otra jornada de labor relevante entre los representantes de los departamentos y la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El escenario se muestra más que favorable a la aprobación de un proyecto de ley nacido en la Cámara de Diputados, que ya tiene media sanción. La intención de los legisladores es que sea ley el mismo jueves 23. Eso sí, habrá que ver si hay o no modificaciones al texto que impulsaron los diputados José Corral y Martín Rosúa.
El objetivo del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe es no producir demoras pero también oír a todos los que deben pronunciarse. Mientras tanto, el peronismo en minoría , que tiene solo 5 de 19 bancas, estudia qué posición adoptar. Y no se adelantan posiciones hasta que se agoten los tiempos para hacer observaciones y plantear eventuales cambios.
Consultas
Un parte de prensa oficial subraya que hubo una “ronda de consultas” con “actores involucrados para abordar el proyecto de modificación de la Ley N° 7945 (Código Procesal Laboral de Santa Fe) y adhesión a la Ley Nacional N° 27.348 (Riesgos del Trabajo)”.
En el recinto, agrega, legisladores, funcionarios provinciales y representantes de entidades empresarias y de la producción, analizaron el proyecto que ya aprobó Diputados.
Además, más tarde las autoridades del Senado y de los bloques recibieron a directivos del Colegio de Abogados de Santa Fe, para evaluar el mismo tema.
Los encuentros fueron presididos por el senador por San Cristóbal y presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, y contó además con la participación de los diputados mencionados y de los senadores del peronismo Rubén Pirola (Las Colonias) y Armando Traferri (San Lorenzo). También los miembros de la bancada mayoritaria de Unidos: Esteban Motta (UCR-San Martín), Ciro Seisas (Creo-Rosario), Julio Garibaldi (PS-La Capital), Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo), Pablo Verdecchia (UCR-Belgrano) y Germán Giacomino (UCR-Constitución).
De la reunión también fue parte el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha.
El propósito que se expresa en el proyecto de ley es “actualizar el marco normativo”. Corral y Rosua dijeron que se apunta a “bajar la litigiosidad laboral en la provincia y por ende bajar el costo empresarial al momento de abonar la afiliación al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)”, cita la fuente oficial mencionada.
Por otra parte, plantearon las dificultades que tiene el sistema generando “sobrecostos para los empresarios, especialmente de pequeñas y medianas empresas”, añade el parte.
Por su parte, el ministro Roald Báscolo sostuvo que avanzar con estas reformas se encuentra en línea con los objetivos planteados por el Gobierno provincial en materia laboral y productiva, orientados a disminuir la litigiosidad, promover el crecimiento del empleo registrado y reducir los niveles de informalidad laboral, resume el comunicado.
Voces
“Los directivos de entidades vinculadas a la producción manifestaron la necesidad de avanzar con la sanción de las reformas propuestas, al considerar que permitirían reducir costos que hoy afectan la competitividad del sector privado”.
Asimismo, “señalaron la urgencia de actualizar el marco normativo como una cuestión de equidad, entendiendo que estas medidas contribuirían a generar igualdad de condiciones para producir en Santa Fe respecto de otras provincias del país, incluidas jurisdicciones vecinas”.
Reunión muy positiva
“Los legisladores presentes ratificaron la voluntad de avanzar con el tratamiento de la iniciativa en la próxima sesión, y valoraron positivamente la reunión por haber permitido escuchar de primera mano las demandas del sector empresario y productivo”, añade la información.
En ese marco, el senador Garibaldi expresó que “se entiende la celeridad que están planteando para generar mayores posibilidades de desarrollo en la provincia de Santa Fe, en un contexto complejo y difícil del país para animarse a invertir y producir como hacen ustedes. La preferencia que le dimos al proyecto demuestra el compromiso que tiene esta Cámara para buscar soluciones”, sostuvo.
A su turno, Motta agregó que “más allá de la celeridad para aprobar este proyecto, es bueno continuar con estas instancias de diálogo y trabajo para plantear cuál debe ser la postura de Santa Fe como provincia respecto a la matriz productiva del país de cara a las próximas décadas”.
En la misma línea, el senador Seisas remarcó que “los legisladores debemos plantear y sancionar reformas que tienen que ir en dirección de lo que la sociedad necesita”.
Presentes
En representación de entidades empresarias y productivas participaron referentes de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), CORONESA, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Bolsa de Comercio de Rosario, CAMARCO Santa Fe y Rosario, el Centro Comercial de Santa Fe, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, CARSFE, ADE, la Federación Gremial del Comercio y la Industria, CONINAGRO, además de representantes de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Abogados
Más tarde los legisladores y autoridades del poder Ejecutivo señaladas recibieron a representantes de Colegio de Abogados de Santa Fe, encabezados por los Dres. Francisco Ippolito y Gabriela Coronel.
En la oportunidad los representantes del Colegio recibieron de parte de los legisladores las distintas líneas de argumentaciones del proyecto y brindaron su punto de vista sobre el particular.