Un cruce de opiniones, con acusaciones, se produjo este jueves 9 de abril en la sesión de la Cámara de Senadores cuando el senador por San Cristóbal Felipe Michlig decidió fundamentar las razones de un llamativo pedido de informes sobre el uso de los fondos santafesinos para terminar las viviendas que había comenzado la Nación y detuvo el presidente Javier Milei.
Cruce entre dos senadores del oficialismo provincial por los fondos para las viviendas
El presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, criticó el uso "discrecional" de fondos provinciales para viviendas que la Nación abandonó y Santa Fe retomó "arbitrariamente". Le respondió la también radical Leticia Di Gregorio.
Los reproches fueron al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico y en su defensa acudió la senadora por General López, Leticia de Gregorio.
Michlig habló desde el estrado de la presidencia en una sesión que coordinó como presidente provisional de la Cámara e intercambió, con alusiones directas interpersonales, acusaciones que muestran un quiebre entre el senador y el ministro.
El de San Cristóbal se quejó de que no se haya puesto en una lista para avanzar con la conclusión de 54 viviendas que el Estado nacional abandonó en 2023, con el inicio de la administración libertaria. Dijo que había esperado pacientemente más de dos años y medio, y que le parecía respetable el criterio de que se tomaran primero aquellas casas construidas ya en un 60% o más porque son las que primero se podían terminar y evitar su intrusión.
Agregó que el conjunto habitacional paralizado en San Cristóbal ya podría ser parte de los planes inmediatos de la Provincia y comparó esa situación con lo que sucede en otros departamentos. Habló de "discrecionalidad" y una distribución arbitraria. Su pedido de informes fue secundado por un par de senadores más del radicalismo (no todos) y por el jefe del bloque de la oposición, Rubén Pirola.
Dijo que siempre le pareció lógico avanzar con viviendas con mayor estado de avance, pero notó que ese criterio ya no se volvió a respetar cuando se trata del departamento sureño señalado. "Tenía -dijo- la expectativa de que dentro de la estrechés que tenemos la provincia con los recursos, pudieramos terminarlas, hasta planteamos que se terminen en un plan por etapas, pero no lo logramos".
"Es una injusticia"
"Es una injusticia que suceda esto, vemos decisiones que no terminan de ser contundentes a la hora de explicarlas. Tengo alguna experiencia como presidente comunal, senador y dirigente y entiendo que el criterio del 60%. Pero hoy no vemos explicación para lo que sucede", disparó. "La verdad el criterio cambió y ya es discrecional qué viviendas se hacen y qué viviendas no se hacen. San Cristóbal tiene sus necesidades como todas localidades", planteó.
"Reconozco que a cualquier Estado se le hace cuesta arriba y más frente a la situación económica actual. Pero en esto quiero tener las respuestas adecuadas y por eso este pedido de informes y lo está haciendo el senador que es el segundo en cantidad de años en esta Cámara, que es presidente de la UCR y coordinador del frente gobernante y que ha hecho todo lo que estaba a mi alcance para que este gobierno esté al frente de la conducción de la provincia invencible de Santa Fe", siguió. "Está ocurriendo algo que yo no esperaba llegar a esta situación, no esperaba tener esta respuesta. Quería que se me diera un criterio equitativo que no se cambien los procedimientos y ahora sea a discreción, y de acuerdo al humor del funcionario a cargo de la cartera de Obras Públicas".
"Por sobre todas las cuestiones políticas y dirigenciales, lo más sagrado es representar a la población que me ha elegido y también para los que no lo hicieron. Es lo que todos los días trato de hacer", observó ante un silencio tenso en la Cámara.
Y adelantó "daré el tiempo adecuado para que me puedan contestar y si no sucede usaremos los resortes legislativos que tenemos para citar a los funcionarios: una cosa es contestar por escrito, con un papel y otra enfrentar a quienes preguntan. Si esto no ocurre tomaremos esa medida en el marco de las facultades que tenemos como legisladores para asegurar el derecho que tienen las familias sancristobalenses que esperan tener un techo propio".
"No hay discrecionalidad"
Di Gregorio respondió desde su banca al titular de la Cámara. "No era mi intención hablar, no puedo dejar de hacerlo, pese a que ya nos estábamos yendo. Me sorprendió ver el Pedido de Informes en labor parlamentaria, me parece que hablar de criterios que se hacen por cara o por zona… la verdad, no corresponde", comenzó la representante por General López.
"Todos ustedes fueron compañeros de Lisandro Enrico como senador y hoy son compañeros de un mismo gobierno, lo conocen al ministro Lisandro Enrico y saben que no se maneja así", subrayó.
"Todos han recibido obras, reparación de rutas, hospitales, escuelas, viviendas, rotondas. Es infinita la cantidad de obra pública que hay en toda la provincia sin distinción de zonas, de caras y de partidos. Hablar de algo discrecional no es correcto. Siempre hay algún criterio", subrayó.
"Se ha hablado de las obras de viviendas en mi departamento y se dieron cifras… Y si es por cifras, tengo acá el listado de todas las viviendas que se hicieron en toda la provincia: en mi departamento que tiene cerca de 195 mil habitantes se hicieron y se están haciendo 249 viviendas. En otros departamentos que no voy a nombrar porque son representados por senadores que no hablaron, pero sí han apoyado su pedido de informes, y tienen menos habitantes, ya han recibido más viviendas: 287 viviendas; y puntualmente en San Cristóbal, que tiene casi 67 mil habitantes, se ejecutan 114 viviendas. con lo cual General López recibió las 0,0012 viviendas por habitante y San Cristóbal 0,017 por habitante".
"Y quería mencionar que me pareció raro, si se puede decir así, que haya un pedido de informes de un senador a su propio gobierno, a un ministro que es de su propio bloque, digamos de su propio partido y de Unidos. Creo que ahí hay algo de animosidad, algo personal", agregó.
"No hay animosidad"
De inmediato, Michlig negó tener alguna animosidad. Y le recordó: "Hemos convalidado una situación que todavía es criticada por muchos en cuanto al pedido de licencia que le hemos brindado por solidaridad y por brindarle la posibilidad de ser ministro. Cuando tendría que haber cumplido con una premisa, para ser ministro tendría que haber renunciado como por ejemplo lo hizo el Dr. Bastia en la Cámara de Diputados. No lo ha hecho se quedó con dos cargos y con usted como reemplazante".
"Cada uno tiene un rol, senadora. Cada uno lleva adelante una misión, la mía es representar al departamento San Cristóbal de la mejor manera y defender a sus vecinos. Y señalar lo que no está correctamente. Tengo la particularidad también de haber sido quien impulsó y llevar adelante este proyecto político, muchos otros usufructuaron de ese proyecto político una vez que lo ordenamos y lo promovimos", al Frente Unidos para Cambiar Santa Fe.
"Me queda claro que hay que conocer a la gente cuando se le da poder. Aquí al senador, no sé si senador o ministro no sé cómo decirle, nos quejábamos y nos juramentábamos obrar distinto… lamentablemente hoy no puedo decir que haya sido así. Las obras son del esfuerzo de todos los santafesinos. Los funcionarios deben proceder tratando de hacer el bien para todos. Espero que se corrija esta cuestión. Piensen en las 54 familias que en San Cristóbal esperan un techo".
Unanimidad
El pedido de informe del senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, realizó su recorrido por los carriles formales, dentro de la labor parlamentaria. Allí quedaron plasmadas las firmas de Mota, Marcón y el secretario de bloque; por la oposición, rubricó el presidente del bloque justicialista, Rubén Pirola. Por lo que la representación, en ese esquema, estuvo garantizada. En paralelo, el pedido de informes avanzó sin fisuras: fue aprobado por unanimidad, en una señal poco habitual de coincidencia plena dentro del recinto.