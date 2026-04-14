La pavimentación de la Ruta Provincial 2 comenzó a mostrar sus primeros avances concretos en el norte santafesino, con el inicio del hormigonado en el tramo que conecta a San Justo con Saladero Cabal. Se trata de una obra largamente esperada que apunta a mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Borla recorrió el inicio del hormigonado en la Ruta 2, una obra clave para la región
El senador Rodrigo Borla supervisó los primeros avances de pavimentación en la Ruta Provincial 2, una obra estratégica que busca mejorar la conectividad entre San Justo y Saladero Cabal, con una inversión millonaria del gobierno provincial.
En ese marco, el senador provincial Rodrigo Borla recorrió los trabajos en ejecución y destacó los primeros resultados visibles del proyecto. Según precisó, ya se han pavimentado los primeros 100 metros en la zona urbana ubicada al este de la ciudad de San Justo, mientras que, de no mediar inconvenientes climáticos, se prevé avanzar con unos 80 metros adicionales en las próximas jornadas.
Una obra estratégica para la región
La intervención forma parte de una primera etapa que contempla una inversión superior a los 21 mil millones de pesos. El proyecto incluye la pavimentación de 15 kilómetros de traza, desde la salida de San Justo por calle Silvestre Begnis hasta su intersección con la ruta provincial 281 S.
Además del asfaltado, la obra prevé la construcción de rotondas y la instalación de iluminación, lo que no solo mejorará la transitabilidad, sino también las condiciones de seguridad vial en un corredor clave para la circulación regional.
Desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe y la Dirección Provincial de Vialidad señalaron que el objetivo final es completar una segunda etapa que permita extender el pavimento hasta la intersección con la ruta provincial N° 1, logrando así una conexión integral de gran importancia estratégica.
La concreción de esta obra permitirá consolidar una vía de comunicación trascendental para el departamento Garay y su vinculación con otras regiones de la provincia. Se espera que el nuevo corredor facilite el transporte de la producción, reduzca tiempos de traslado y mejore la calidad de vida de los habitantes de la zona.
En este sentido, autoridades provinciales remarcaron que la pavimentación de la Ruta 2 responde a una planificación integral de infraestructura que busca fortalecer la red vial y acompañar el crecimiento económico del territorio.
Otras obras viales en marcha en San Justo
En paralelo, el gobierno provincial avanza con otras intervenciones en materia de infraestructura vial en el departamento San Justo. Entre ellas, se destaca la reparación del puente sobre el río Salado en la ruta provincial 39, a la altura del distrito La Penca y Caraguata.
Esta obra cuenta con una inversión superior a los 4.300 millones de pesos y resulta clave para garantizar la conectividad en el centro-oeste del departamento, especialmente en una zona donde las condiciones hídricas suelen afectar la transitabilidad.
Nuevos proyectos en carpeta
De cara a los próximos meses, Borla adelantó que se prevén nuevos avances en infraestructura vial para la región. En particular, anunció que se realizará el llamado a licitación para la reconstrucción de la ruta provincial 39 desde el río Salado hacia el este.
El proyecto incluirá además la construcción de una rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo, una intervención que apunta a mejorar la seguridad y ordenar el tránsito en uno de los ingresos más importantes a la localidad.