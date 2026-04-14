Actividad legislativa

Borla recorrió el inicio del hormigonado en la Ruta 2, una obra clave para la región

El senador Rodrigo Borla supervisó los primeros avances de pavimentación en la Ruta Provincial 2, una obra estratégica que busca mejorar la conectividad entre San Justo y Saladero Cabal, con una inversión millonaria del gobierno provincial.