El eterno dilema frente al espejo suele ser el mismo: ¿es momento de visitar la peluquería o podemos estirar la cita unos meses más? Durante años, el mito de que "cortar las puntas cada un mes hace que crezca más rápido" dominó las conversaciones en los salones de belleza.
¿Cada cuánto conviene cortarse el pelo? Guía según el tipo de cabello y hábitos
Expertos revelan que no existe una regla fija, sino que la frecuencia ideal depende de la textura, el nivel de daño y los objetivos de cada persona.
Sin embargo, la ciencia capilar y los estilistas modernos coinciden en que la frecuencia ideal es un traje a medida que depende de factores específicos como la porosidad, el uso de herramientas de calor y el tipo de hebra.
La salud de las puntas: el indicador principal
El cabello crece, en promedio, un centímetro por mes desde el folículo piloso. Cortar los extremos no afecta la velocidad de crecimiento en la raíz, pero sí es vital para mantener la estructura de la fibra. Cuando las puntas se abren (la conocida tricoptilosis), el daño comienza a ascender por el tallo del pelo, debilitándolo y provocando que se quiebre antes de alcanzar el largo deseado.
Para quienes buscan mantener un estilo corto y definido, como un corte bob o pixie, la visita al salón debe ser frecuente, idealmente cada 4 a 6 semanas. Esto garantiza que la forma del diseño no se pierda y el volumen se mantenga equilibrado.
Cabellos largos y procesos químicos
Si el objetivo es dejar crecer el cabello, la recomendación cambia. No es necesario acudir mensualmente, pero tampoco es saludable desaparecer por un año. Un corte de mantenimiento cada 3 o 4 meses es el punto de equilibrio para eliminar las partes desgastadas sin sacrificar el progreso del largo.
Por otro lado, los cabellos que pasan por procesos de coloración, decoloración o alisados químicos requieren una atención más rigurosa. Los químicos alteran la cutícula, volviéndola más propensa a la sequedad. En estos casos, aunque se utilicen tratamientos de hidratación profunda en casa, un despunte cada 8 semanas ayuda a prevenir que el cabello luzca opaco o pajizo.
Texturas y hábitos de peinado
La textura natural también dicta sus propias reglas:
- Cabello fino: Tiende a anudarse y romperse con mayor facilidad. Se recomienda un corte ligero cada 6 a 8 semanas para aportar sensación de grosor y vitalidad.
- Cabello rizado: Al ser naturalmente más seco, los rizos pueden pasar más tiempo sin tijeras, generalmente entre 3 y 5 meses, siempre que se mantengan bien hidratados.
- Uso de calor: Quienes utilizan planchitas o secadores a diario sufren un desgaste térmico constante. Para ellos, la frecuencia debe ser mayor para evitar que las puntas se vean "quemadas".
Consejos para prolongar la salud capilar
Más allá de la frecuencia del corte, los expertos sugieren hábitos que permiten espaciar las visitas al salón sin descuidar la estética. El uso de protectores térmicos, evitar el lavado con agua excesivamente caliente y masajear el cuero cabelludo para estimular la circulación son claves fundamentales.
En definitiva, escuchar al propio cabello es la mejor estrategia. Si al pasar los dedos las puntas se sienten rugosas o los nudos son constantes al peinar, la tijera ya no es una opción, sino una necesidad para devolverle el movimiento y el brillo natural.