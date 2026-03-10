10 de marzo

Más que un accesorio: el valor de la identidad en el Día Internacional de la Peluca

Desde sus orígenes en las antiguas civilizaciones hasta su rol crucial en los tratamientos oncológicos modernos, la peluca trasciende la moda. La fecha resuena con fuerza gracias a la labor de los bancos solidarios que devuelven sonrisas a pacientes que atraviesan procesos de salud complejos.