Más que un accesorio: el valor de la identidad en el Día Internacional de la Peluca

Desde sus orígenes en las antiguas civilizaciones hasta su rol crucial en los tratamientos oncológicos modernos, la peluca trasciende la moda. La fecha resuena con fuerza gracias a la labor de los bancos solidarios que devuelven sonrisas a pacientes que atraviesan procesos de salud complejos.

Hoy, el abanico del mundo de las pelucas es inmenso: desde las pelucas de fibra sintética para disfraces y cosplay, hasta las de cabello natural confeccionadas artesanalmente para personas que padecen alopecia o atraviesan tratamientos de quimioterapia.
Por: 

La iniciativa de establecer el 10 de marzo como el Día Internacional de la Peluca surgió de Temashop, una reconocida tienda de disfraces en Dinamarca. El objetivo inicial era simple: invitar a las personas a animarse a ser alguien diferente por un día, rompiendo la rutina con pelucas coloridas y extravagantes. Sin embargo, la fecha rápidamente cobró otra dimensión al visibilizar a quienes utilizan este accesorio no por elección estética, sino por necesidad médica.

Historia y evolución: de los faraones a las pasarelas

El uso de la peluca no es una novedad de la era moderna. Los antiguos egipcios ya las utilizaban para protegerse del sol y como símbolo de estatus social. En el siglo XVII, en la corte de Luis XIV en Francia, se convirtieron en un requisito de etiqueta indispensable para la nobleza.

Hoy, el abanico es inmenso: desde las pelucas de fibra sintética para disfraces y cosplay, hasta las de cabello natural confeccionadas artesanalmente para personas que padecen alopecia o atraviesan tratamientos de quimioterapia.

Wigs are displayed in the wig department at Angels in London May 1, 2012. As the world's largest supplier of outfits to cinema, stage and television, Angels is home to more than eight miles of clothing rails -- a vast and dizzying maze in which it is simultaneously possible to lose yourself and stumble upon a piece of movie history. Picture taken May 1, 2012. REUTERS/Suzanne Plunkett (BRITAIN - Tags: FASHION SOCIETY BUSINESS) inglaterra londres pelucas usadas en el cineEl uso de la peluca no es una novedad de la era moderna. REUTERS/Suzanne Plunkett

El corazón solidario de Santa Fe

En nuestra ciudad y la región, la temática de las pelucas tiene un fuerte componente humano. Instituciones como el Banco Solidario de Pelucas Oncológicas "Fernando Bernuzzi" y campañas como "Cabellos por Sonrisas" en Vera, demuestran que un mechón de pelo puede transformarse en una herramienta de recuperación emocional.

En Santa Fe, el Concejo Municipal incluso instituyó campañas anuales de donación de cabello. Para muchos pacientes, el acceso a una peluca —cuyo costo de mercado puede ser prohibitivo— representa recuperar la confianza y la fuerza necesaria para enfrentar sus tratamientos.

"El cabello que estamos recolectando será destinado a la Asociación Tejiendo Esperanzas para que puedan confeccionar pelucas oncológicas y así dárselas a personas que se encuentran transitando el tratamiento de esta enfermedad".

¿Cómo celebrar este día?

La propuesta para este 10 de marzo es doble. Por un lado, se invita a jugar con la imagen: probar ese color o corte que nunca nos animamos a usar.

Por el otro, es una oportunidad ideal para informarse sobre los centros de donación de cabello locales. Ayudar a confeccionar una peluca es, en definitiva, ayudar a que otra persona se sienta un poco más ella misma.

Concejo Municipal de Santa Fe
Efemérides
Santa Fe Ciudad
