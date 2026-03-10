Más que un accesorio: el valor de la identidad en el Día Internacional de la Peluca
Desde sus orígenes en las antiguas civilizaciones hasta su rol crucial en los tratamientos oncológicos modernos, la peluca trasciende la moda. La fecha resuena con fuerza gracias a la labor de los bancos solidarios que devuelven sonrisas a pacientes que atraviesan procesos de salud complejos.
Hoy, el abanico del mundo de las pelucas es inmenso: desde las pelucas de fibra sintética para disfraces y cosplay, hasta las de cabello natural confeccionadas artesanalmente para personas que padecen alopecia o atraviesan tratamientos de quimioterapia.
La iniciativa de establecer el 10 de marzo como el Día Internacional de la Peluca surgió de Temashop, una reconocida tienda de disfraces en Dinamarca. El objetivo inicial era simple: invitar a las personas a animarse a ser alguien diferente por un día, rompiendo la rutina con pelucas coloridas y extravagantes. Sin embargo, la fecha rápidamente cobró otra dimensión al visibilizar a quienes utilizan este accesorio no por elección estética, sino por necesidad médica.
Historia y evolución: de los faraones a las pasarelas
El uso de la peluca no es una novedad de la era moderna. Los antiguos egipcios ya las utilizaban para protegerse del sol y como símbolo de estatus social. En el siglo XVII, en la corte de Luis XIV en Francia, se convirtieron en un requisito de etiqueta indispensable para la nobleza.
El uso de la peluca no es una novedad de la era moderna. REUTERS/Suzanne Plunkett
En nuestra ciudad y la región, la temática de las pelucas tiene un fuerte componente humano.
¿Cómo celebrar este día?
La propuesta para este 10 de marzo es doble. Por un lado, se invita a jugar con la imagen: probar ese color o corte que nunca nos animamos a usar.
Por el otro, es una oportunidad ideal para informarse sobre los centros de donación de cabello locales. Ayudar a confeccionar una peluca es, en definitiva, ayudar a que otra persona se sienta un poco más ella misma.