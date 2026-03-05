#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
5 de marzo

Desconectarse para volver a conectar: claves del Día de la Abstinencia Digital

En un mundo hiperconectado, este 4 de marzo invita a apagar las pantallas y recuperar el vínculo humano. El impacto del uso excesivo de dispositivos en la salud mental y la urgencia de establecer "fronteras digitales" en la vida cotidiana.

Esta jornada, impulsada por organizaciones de salud mental y bienestar digital, propone un "ayuno" voluntario de 24 horas.Esta jornada, impulsada por organizaciones de salud mental y bienestar digital, propone un "ayuno" voluntario de 24 horas.
Seguinos en
Por: 

Hoy, 4 de marzo, se conmemora el Día de la Abstinencia Digital, una fecha que adquiere una relevancia crítica en una era donde el promedio global de uso de pantallas supera las seis horas diarias. La iniciativa no busca prohibir la tecnología —herramienta indispensable para el trabajo y el conocimiento— sino generar conciencia sobre la "infoxicación" y la dependencia psicológica que generan las notificaciones constantes.

¿Qué es y por qué se celebra?

Esta jornada, impulsada por organizaciones de salud mental y bienestar digital, propone un "ayuno" voluntario de 24 horas. ¿El objetivo? Evaluar nuestra relación con el entorno digital y detectar signos de dependencia.

Especialistas advierten que fenómenos como el FOMO (Fear of Missing Out o miedo a perderse de algo) y el aumento de la ansiedad por la comparación constante en redes sociales son síntomas claros de que el sistema nervioso necesita un respiro.

La calidad del sueño influye en la energía y concentración durante el día.La ausencia de luz azul antes de dormir facilita la producción de melatonina y mejora del ciclo circadiano.

Los beneficios del "apagón" voluntario

Expertos en neurología y psicología coinciden en que incluso breves periodos de desconexión producen mejoras inmediatas. Entre los beneficios documentados se encuentran:

  • Mejora del ciclo circadiano: la ausencia de luz azul antes de dormir facilita la producción de melatonina.
  • Reducción del cortisol: menos alertas sonoras se traducen en menores niveles de estrés orgánico.
  • Aumento de la concentración: el cerebro recupera la capacidad de enfocarse en tareas profundas sin interrupciones constantes.
Reducir la disponibilidad inmediata de las distracciones resulta claveEspecialistas advierten que fenómenos como el FOMO y el aumento de la ansiedad por la comparación constante en redes sociales son síntomas claros de que el sistema nervioso necesita un respiro.

Estrategias para una higiene digital saludable

Para quienes no pueden realizar una desconexión total por motivos laborales, los especialistas sugieren implementar hábitos de control:

  • Zonas libres de pantallas: establecer que la mesa del comedor y el dormitorio sean espacios exclusivos para el descanso y el diálogo.
  • Gestión de notificaciones: configurar el dispositivo para recibir solo alertas humanas y silenciar las de aplicaciones de marketing o redes.
  • La regla del primer contacto: evitar que lo primero que se haga al despertar sea revisar el teléfono, postergando esa acción al menos 30 minutos.
Mirá tambiénLa soledad en tiempos hiperconectados: del vacío al encuentro con uno mismo

¿Somos dueños de nuestro tiempo?

La tecnología debe funcionar como un puente, no como un muro que nos aísle de la realidad física. El Día de la Abstinencia Digital nos recuerda que la vida sucede más allá de los píxeles.

El desafío hoy es simple pero profundo: ¿somos capaces de dejar el celular en el bolsillo y conectar genuinamente con nuestro entorno?

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Salud
Tecno
Efemérides

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro