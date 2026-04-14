El Ministerio de Salud, junto a la Agencia de Control del Cáncer, continúa con Agendá Salud, la estrategia de prevención que se amplía cada semana y facilita el acceso a controles médicos y estudios de detección temprana en una misma jornada, sin turno previo. Este lunes fue el turno de Romang, en el departamento San Javier, con la participación de 47 personas.
El programa Agendá Salud desembarcó en Romang
El dispositivo de controles preventivos se realizó en el SAMCo de la localidad. Medio centenar de vecinos, entre 25 y 75 años de edad, accedieron a controles gratuitos, sin turno previo.
La iniciativa se puso en marcha en 2025 y continúa expandiéndose en localidades de toda la provincia con el objetivo de ampliar el acceso a estudios y controles preventivos para hombres y mujeres entre 25 y 75 años, especialmente orientados a la detección temprana del cáncer y otros factores de riesgo.
“La actividad contó con una muy buena convocatoria. Quienes se acercaron al SAMCo pudieron acceder a diversas prestaciones de salud: se realizaron 28 controles de análisis clínicos, se colocaron 28 vacunas, 26 mujeres se realizaron un Papanicolaou y se entregaron 16 turnos de mamografía, que se realizarán esta semana en el Hospital de Reconquista gracias a un traslado en minibús del SIES 107, previsto en esta estrategia”, detalló Silvina Correa, referente de la Agencia de Control del Cáncer en el centro-norte de la provincia.
“La respuesta de la comunidad fue muy positiva y quedaron muy satisfechos con la atención”, aseguró.
Trabajo articulado y muy buena aceptación
Durante estas jornadas se concentran controles clínicos como toma de tensión arterial, glucemia, talla y peso, controles ginecológicos con test de Virus del Papiloma Humano, turnos para papanicolau y mamografías, test de sangre oculta para la prevención del cáncer de colon, extracciones para laboratorio, vacunación y consejería en salud.
“Agendá Salud es posible gracias al trabajo articulado entre la Agencia de Control del Cáncer, la Región de Salud y los equipos locales”, indicó la directora de la Región de Salud-Nodo Reconquista, Luciana Ramoa, quien estuvo acompañada por integrantes del equipo regional, como Valentina Saiz y Valeria De la Mata, de la subregión San Javier.
“Si bien el Samco recibe consultas por la mañana y la tarde, esta actividad fue muy difundida porque era una oportunidad para realizar controles de prevención. Pudimos reforzar la atención con el mismo equipo de salud y se atendió en una jornada la cantidad de personas que habitualmente se vería en varios días, con múltiples estudios en cada caso”, explicó la directora del Samco Romang, Carolina Fernández.
“El sistema organizado en espacios de control por los que se va avanzando fue muy bien recibido. De hecho, ya pusimos fechas para que Agendá Salud vuelva en mayo y junio”, remarcó.
Próximas fechas y más regiones
Este martes 14, el 21 y el 28 de abril habrá jornadas de atención en la ciudad de Rafaela. Además, el martes 21 se suma Los Laureles; mientras que el lunes 27 de abril será el turno de La Lola, ambas en el departamento General Obligado.
Mientras tanto, en la capital provincial continúan las jornadas los días martes, con cuatro centros de salud en simultáneo, hasta el mes de junio. La agenda completa se puede consultar en la web de Gobierno y en las redes sociales de la Agencia de Control del Cáncer.