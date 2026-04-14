La Municipalidad de San Lorenzo avanza en el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a mejorar la convivencia escolar, a partir de un abordaje integral de situaciones de violencia, amenazas y bullying en las instituciones educativas de la ciudad.
San Lorenzo refuerza estrategias para prevenir la violencia y el bullying en las escuelas
El intendente Leonardo Raimundo encabezó un encuentro interdisciplinario para coordinar acciones de prevención y acompañamiento frente a casos de violencia y bullying en instituciones educativas de San Lorenzo.
En este marco, el intendente Leonardo Raimundo encabezó una reunión de carácter interdisciplinario en la que participaron representantes de distintas áreas de gestión municipal. El objetivo del encuentro fue coordinar estrategias de intervención y consolidar herramientas de prevención que permitan actuar de manera temprana frente a problemáticas que afectan a la comunidad educativa.
Acompañaron la jornada la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el secretario de Salud, Eduardo Ros; el subsecretario de Cultura, Juani Rodríguez; la concejala Delfina Cavagnero; y las funcionarias Leila Chinellato y Candela Rodríguez.
Abordaje integral de la convivencia escolar
El eje central de la reunión estuvo puesto en la articulación de acciones para enfrentar situaciones de violencia en el ámbito educativo, incluyendo amenazas y casos de bullying. Desde el municipio advirtieron que estas problemáticas, si no son abordadas a tiempo, pueden escalar hacia escenarios de mayor gravedad.
En este sentido, Raimundo destacó que la Municipalidad cuenta desde hace años con equipos interdisciplinarios especializados, que se encuentran disponibles para brindar acompañamiento profesional a las escuelas que lo requieran. Estos equipos permiten intervenir desde distintas perspectivas, contemplando tanto lo social como lo psicológico y educativo.
Para llevar adelante las intervenciones, el municipio prevé una estrecha articulación con las instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio de Educación de Santa Fe, ya que determinadas acciones requieren autorización y acompañamiento del organismo provincial.
Este trabajo conjunto busca garantizar que las estrategias implementadas se desarrollen dentro del marco normativo vigente, fortaleciendo al mismo tiempo el vínculo entre el Estado local y el sistema educativo.
Un plan de acción con múltiples herramientas
El esquema de trabajo diseñado incluye diversas instancias orientadas a la prevención y al fortalecimiento de la convivencia. Entre ellas se destacan jornadas y charlas de sensibilización, mesas de diagnóstico institucional, capacitaciones destinadas a docentes y espacios de diálogo con estudiantes.
Asimismo, se prevén encuentros de formación junto a equipos directivos y docentes, con el objetivo de brindar herramientas concretas para la detección temprana y el abordaje de conflictos dentro del ámbito escolar.
Como parte de esta agenda, se confirmó que en los próximos días se realizará una reunión con el Consejo de Centros de Estudiantes, espacio que reúne a representantes de escuelas secundarias de la ciudad. Este encuentro permitirá incorporar la perspectiva de los jóvenes en el diseño de políticas públicas, atendiendo a sus experiencias y realidades cotidianas.
Desde el municipio consideran clave este tipo de instancias participativas, ya que favorecen el diálogo directo con los estudiantes y promueven soluciones más efectivas y contextualizadas.
Compromiso con entornos escolares seguros
Con este conjunto de iniciativas, la Municipalidad de San Lorenzo reafirma su compromiso en la construcción de entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia. La estrategia apunta no solo a intervenir en situaciones conflictivas, sino también a generar conciencia y promover valores de respeto y convivencia.
De este modo, el gobierno local consolida un enfoque preventivo que busca fortalecer el tejido social desde la escuela, entendida como un espacio fundamental en la formación de ciudadanía.