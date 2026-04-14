La localidad de Humboldt será sede de una nueva jornada de castraciones y vacunación antirrábica destinada a perros y gatos, en el marco del programa Mascotas Las Colonias, una iniciativa que busca promover la tenencia responsable y el cuidado de los animales de compañía y que es impulsada por el senador Rubén Pirola.
El programa Mascotas Las Colonias desembarca en Humboldt
La actividad se llevará a cabo el martes 28 de abril, y los turnos deberán gestionarse previamente a través de WhatsApp al número 3496 419799, con el objetivo de organizar la atención y garantizar un servicio ordenado.
La actividad se llevará a cabo el martes 28 de abril, y los turnos deberán gestionarse previamente a través de WhatsApp al número 3496 419799, con el objetivo de organizar la atención y garantizar un servicio ordenado.
Servicios accesibles para la comunidad
Durante la jornada se brindarán servicios de esterilización quirúrgica y vacunación antirrábica, dos herramientas fundamentales para la salud animal y la prevención de enfermedades.
Desde el Ejecutivo local destacaron que estas acciones se ofrecen de manera accesible, permitiendo que más vecinos puedan cuidar a sus mascotas sin que el costo sea una barrera.
La vacunación antirrábica, en particular, cumple un rol clave en la prevención de esta enfermedad zoonótica, protegiendo tanto a los animales como a la población.
La importancia de la castración
Uno de los ejes centrales del programa es la castración, considerada el método más eficaz para controlar la superpoblación animal. A través de esta práctica, se evita la reproducción no deseada y se reducen problemáticas asociadas como el abandono y la presencia de animales en situación de calle.
Además, la esterilización contribuye al bienestar general de las mascotas, ya que puede prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.
El programa Mascotas Las Colonias impulsa este tipo de jornadas en distintas localidades del departamento, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del cuidado responsable de los animales.
Estas iniciativas no solo benefician a las mascotas, sino que también impactan positivamente en la convivencia comunitaria, promoviendo entornos más saludables y seguros.
Con esta nueva jornada, Humboldt continúa sumándose a las acciones que fortalecen el bienestar animal y refuerzan el compromiso de la comunidad con el cuidado de sus mascotas.