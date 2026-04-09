Abren las inscripciones para los Talleres

Humboldt impulsa su agenda cultural con numerosas propuestas

El área de Cultura del Ejecutivo local, anunció el lanzamiento de una variada propuesta de formación y recreación para este año. Con el objetivo de fomentar el encuentro ciudadano y la expresión artística, se habilitaron las inscripciones para una decena de talleres gratuitos que se desarrollarán en diversos puntos estratégicos de la localidad.