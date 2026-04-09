El ciclo de formación comenzará el lunes 13 de abril con el taller de Dibujo, un espacio pensado tanto para niños como para adultos que funcionará en el SUM Comunal a partir de las 17:00 hs.
Humboldt impulsa su agenda cultural con numerosas propuestas
El área de Cultura del Ejecutivo local, anunció el lanzamiento de una variada propuesta de formación y recreación para este año. Con el objetivo de fomentar el encuentro ciudadano y la expresión artística, se habilitaron las inscripciones para una decena de talleres gratuitos que se desarrollarán en diversos puntos estratégicos de la localidad.
Los días martes la actividad será intensa. En el SUM Comunal, los adultos mayores podrán sumarse a la Gimnasia Kinésica desde las 15:30 hs para trabajar su movilidad y salud.
Al cierre de la jornada, la música y la danza coparán la agenda: a las 20:30 hs iniciarán en simultáneo el taller de Folklore (nivel inicial) en el Salón CAJU y el Coro Polifónico para adultos en la Casa de la Cultura.
Más propuestas
A partir del miércoles 15 de abril, el SUM Comunal recibirá al Teatro Inclusivo de 16:00 a 18:00 hs, seguido por el taller de Música para chicos desde los 8 años. En ese mismo horario, pero en la Casa de la Cultura, se dictará el taller de Costura orientado exclusivamente a adultos.
La jornada del jueves estará marcada por las artes manuales y el deporte. En la Casa de la Cultura se llevará a cabo el taller de Tejido de 14:00 a 17:00 hs, mientras que el Humboldt Voley Club será la sede del Mini Atletismo para niños de 8 a 12 años, entre las 16:30 y 17:30 hs.
Finalmente, el ciclo se completa los viernes con el taller de Cerámica para adultos, que funcionará de 15:00 a 16:30 hs en la Casa de la Cultura.
Inscripciones y contacto
Desde la gestión comunal recordaron que todas las propuestas son de carácter gratuito, reafirmando el compromiso con el acceso a la cultura y el desarrollo integral de los vecinos.
Aquellos interesados en sumarse a estas iniciativas que “enriquecen, conectan y transforman”, pueden inscribirse o solicitar mayor información enviando un mensaje de WhatsApp al 3496 – 41-9799.