El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:51 / Jue. 09.04.2026

Obras en Rutas Provinciales

𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:

Circunvalación de Venado Tuerto

RP 96 | Tramo: Miguel Torres – Chovet

RP 7s | Acceso a San Francisco. Tramo: Venado Tuerto – San Francisco.

Desvío Giardino | Tránsito pesado a puertos de Timbúes (incluye rotonda y puente).

RP 2 | Tramo: San Justo – Ruta 281s.

RP 31 | Tramo: Intiyaco – Tartagal.

𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:

RP 14 | Tramo: Christophersen – RN 7.

RP 5 | Tramo: Recreo – RP 2.

RP 10 | Tramo: RP 70 – Pilar.

RP 23 y RP 39| Tramo: Arrufó – límite con Córdoba.

RP 1 | Tramo: Alejandra – El Gusano.

RP 41s | Tramo: Bernardo de Irigoyen – Autopista Rosario–Santa Fe.

RP 13 | Tramo: San Jorge – Carlos Pellegrini.

Autopista Rosario – Santa Fe | Repavimentación de carriles existentes (Rosario – San Lorenzo centro).

𝗥𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗮𝘀:

Circunvalación de Venado Tuerto | Construcción de cuatro rotondas.

RP 96 | Construcción de dos rotondas – Miguel Torres y Chovet.

RP 5 | Construcción de una rotonda – Recreo.

RP 4 | Construcción de una rotonda en la intersección con RP 6

RP 70 y RP 6 | Readecuación de dos rotondas – Esperanza.

Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Construcción de dos rotondas – Reconquista y Avellaneda.

RP 91 (Desvío Giardino) | Construcción de una rotonda – Timbúes.

RP 21 | Construcción de dos rotondas – Alvear y Pueblo Esther.

RP 23 y RP 39 | Construcción de una rotonda – Arrufó.

RP 13 | Construcción de una rotonda – Carlos Pellegrini.

RP 39 | Construcción de una rotonda – Intersección con RN 34. Arrufó.

𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬:

RP 10s | Puente ferroviario (Theobald – Autopista Rosario–Córdoba).

Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Un puente.

RP 32 | Construcción de un puente sobre el arroyo Pindó y de dos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree.

Localidad: Villa Ocampo.

RP 98s | Construcción de un puente y tres aliviadores sobre El Rey.

Tramo: Moussy – La Sarita.

Desvío Giardino (RP 91 – Timbúes) | Construcción de un puente sobre el río Carcarañá.

Tramo: RP 91 – Timbúes.

Localidad: Timbúes.

RP 4 | Ensanchamiento de tres puentes: San Antonio, Capibara I y Capibara II.

Tramo: San Cristóbal – Elisa.

RP 39 | Reparación de puentes sobre el Río Salado.

Zona: La Penca.

07:49 / Jue. 09.04.2026

Puente Santo Tomé-Santa Fe

Desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina a la altura del distribuidor de CILSA. De esta manera, la mano que fluye hacia Santa Fe, funciona como mano de doble sentido por un segmento de 200 metros aproximadamente.

06:38 / Jue. 09.04.2026

Cortes por trabajos de bacheo

Mendoza  entre  Francia y Urquiza  (07.00-18.00 hs).

Mendoza entre Saavedra y Urquiza (12.00 - 18.00 hs)

06:37 / Jue. 09.04.2026

Reducción de calzada

1era Junta entre Urquiza y Francia

Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero

4 de Enero intersección con Mendoza

Salvador Caputo  entre Av. Gob. Freyre y San Lorenzo

Urquiza intersección con Mendoza

06:36 / Jue. 09.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.

Zona Afectada: Mendoza entre Francia y 4 de Enero  e intersección de Mendoza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs)

Línea 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Saavedra – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza – Saavedra – Juan de Garay –  4 de Enero - Mendoza a recorrido.

