Distrito de la Costa

Colastiné Norte: montículos de ramas y calles deterioradas reavivan reclamos de los vecinos

En distintos sectores del barrio se observan restos de poda acumulados y calzadas con fuertes ondulaciones, agua estancada y tramos casi intransitables. No es la primera vez que la situación genera quejas de los residentes. Desde la vecinal piden respuestas.