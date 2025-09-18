Reclamos

“Estamos rodeados de basura y ramas que nadie levanta”, denuncian vecinos de Colastiné Norte

La costa santafesina enfrenta problemas de mantenimiento urbano. Los habitantes de Colastiné Norte denuncian que la recolección es insuficiente, las calles quedan intransitables tras las lluvias y la falta de iluminación expone a la inseguridad.