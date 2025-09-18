“Estamos rodeados de basura y ramas que nadie levanta”, denuncian vecinos de Colastiné Norte
La costa santafesina enfrenta problemas de mantenimiento urbano. Los habitantes de Colastiné Norte denuncian que la recolección es insuficiente, las calles quedan intransitables tras las lluvias y la falta de iluminación expone a la inseguridad.
“Estamos rodeados de basura y ramas que nadie levanta”, denuncian vecinos de Colastiné Norte
“Estamos rodeados de basura y ramas que nadie levanta”, resumió un vecino de Colastiné Norte al describir la situación que atraviesa la zona costera. La denuncia apunta a la acumulación de residuos, la deficiente recolección y el deterioro de calles e iluminación.
En distintos puntos del barrio se observan montañas de ramas producto de podas domiciliarias, basura dispersa y sectores donde incluso se recurre a la quema, lo que genera nubes de humo que alcanzan a la ciudad de Santa Fe.
Los habitantes señalan que el servicio de recolección de ramas está tercerizado por el municipio en una empresa privada. Sin embargo, aseguran que los camiones no pasan con la frecuencia necesaria y que las demoras convierten a las calles en verdaderos basurales a cielo abierto.
Ramas y bolsas acumuladas en esquinas internas de Colastiné Norte.
Calles intransitables y desagües colapsados
“En todas las calles se está observando últimamente muchísima basura, y cuando llueve se tapan los desagües y nos inundamos”, advirtió un vecino. El agua acumulada se convierte en un problema recurrente porque las arterias, de arena natural, quedan marcadas con huellas y ondulaciones que impiden el tránsito.
Los habitantes recordaron que hace unos meses el mantenimiento era más regular, pero en el último tiempo la recolección se volvió esporádica. “La calle que tenemos acá atrás quedó de lado a lado llena de agua. Ni caminando se podía pasar”, señaló otro vecino.
Calles de arena con huellas profundas tras la última lluvia.
Oscuridad y falta de respuesta
El mal estado del espacio público se agrava con la falta de iluminación. “En esta calle no hay nada de iluminación, de noche es un peligro”, sostuvo una vecina, que reclamó además el abandono de las plazas barriales.
Los vecinos remarcaron que Colastiné Norte es una zona privilegiada de la costa santafesina, pero que la ausencia de mantenimiento contradice ese potencial. “Antes se cortaba el pasto y se limpiaban los espacios, ahora nada”, afirmaron.
Falta de luminarias en arterias internas y plazas barriales.
La preocupación se intensifica porque la acumulación de ramas y basura no solo afecta la vida cotidiana, sino que también agrava el riesgo sanitario y ambiental. Además, la quema de restos verdes deteriora la calidad del aire y genera conflictos entre los propios habitantes.
Los reclamos se repiten en diferentes sectores del barrio y la demanda común es una mayor presencia del municipio y la regularización de los servicios tercerizados.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.