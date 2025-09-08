Basural y asentamiento preocupan a vecinos frente al Parque Federal
Tres familias viven en condiciones precarias en la esquina de Salvador del Carril casi Pedro Vittori, muy cerca de un establecimiento educativo, generando preocupación por la higiene y el orden del sector en una zona de la ciudad frecuentada.
Vecinos reclaman limpieza y soluciones para el basural improvisado. Crédito: Fernando Nicola.
En Santa Fe, en la intersección de Salvador del Carril y Pedro Vittori, tres familias atraviesan una difícil situación habitacional que genera preocupación en la comunidad. Su asentamiento, ubicado junto a una escuela y frente al Parque Federal, contrasta con el estado cuidado de este espacio verde, muy concurrido por vecinos y turistas para actividades recreativas.
Los grupos que hoy residen allí fueron trasladados tras ocupar una vieja garita del fallido proyecto de tren urbano. Lo que en un inicio se planteó como solución provisoria derivó en un problema creciente: el sector acumula basura y funciona como basural informal, con riesgos sanitarios y malestar entre los habitantes del barrio.
La franja donde se levantaron las precarias construcciones pertenece al ferrocarril, lo que impide cualquier urbanización formal. Aunque funcionarios de desarrollo social visitaron el lugar y plantearon posibles reubicaciones, hasta el momento no hubo avances concretos y las familias siguen aguardando respuestas.
Reclamos por asistencia
La desigualdad en la zona es evidente: mientras el Parque Federal luce renovado, con luminarias y mejoras en infraestructura, la otra vereda muestra carencias y abandono. Los vecinos piden limpieza y seguridad, y quienes residen en el asentamiento necesitan un plan de relocalización que garantice condiciones básicas de dignidad.
Familias viven en condiciones precarias en Salvador del Carril y Pedro Vittori. Crédito: Fernando Nicola.
La problemática requiere coordinación entre municipio y provincia, con acciones conjuntas de desarrollo social, salud e infraestructura que permitan resolver de manera integral el conflicto y ordenar el espacio.
Una denuncia desde la comunidad
El caso llegó a través del programa “Periodismo Ciudadano” de El Litoral, un espacio que habilita a los lectores a visibilizar situaciones de su entorno. Gracias a este aporte, se expone una realidad que necesita intervención urgente, tanto para proteger a las familias afectadas como para preservar la calidad de vida en el barrio.
Frente al Parque Federal, la otra cara muestra carencias y abandono. Crédito: Fernando Nicola.
Lo que ocurre en Salvador del Carril y Pedro Vittori refleja una problemática extendida en la ciudad: la falta de acceso a viviendas adecuadas empuja a sectores vulnerables a ocupar terrenos sin servicios, quedando expuestos a riesgos sanitarios y sociales.
Este ejemplo muestra la urgencia de políticas públicas que prioricen el derecho a la vivienda y den respuestas a problemas que afectan de manera directa al entramado urbano y a su gente.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
