Corte de luz programado para este lunes en Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía comunicó su lista de tareas previstas para este 8 de septiembre.
La Empresa Provincial de la Energía anunció un corte de energía en Santa Fe para este lunes.
Según indicó la EPE, se trata de una interrupción en el suministro debido a tareas de mantenimiento en la red de media tensión.
08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Av. Facundo Zuviría, Estanislao Zeballos y J. M. Zuviría
Los cortes se pueden verificar en la página web de la empresa haciendo clic aquí
