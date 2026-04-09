El operativo se llevará a cabo el próximo jueves 16 de abril, en el horario de 8:30 a 12:30, en la Plaza San Martín, donde los vecinos podrán acceder a una amplia variedad de gestiones vinculadas a documentación personal.
La Unidad Móvil del Registro Civil regresa a San Agustín para facilitar trámites a los vecinos
Autoridades comunales anunciaron la llegada de la Unidad Móvil del Registro Civil, una iniciativa que busca acercar servicios esenciales a la comunidad y simplificar la realización de trámites administrativos sin necesidad de trasladarse a otras localidades.
Durante la jornada, se podrán tramitar nuevos ejemplares de DNI —ya sea por extravío, vencimiento o cambio de domicilio—, así como también realizar la actualización de documentos para menores.
Acciones
Además, estará disponible la emisión de partidas oficiales, incluyendo actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial.
La propuesta no solo apunta a descentralizar servicios, sino también a promover la inclusión digital.
En ese sentido, se brindará asesoramiento sobre distintas herramientas tecnológicas impulsadas por la provincia, como ID Ciudadana, Domicilio Digital, los sistemas de Atención Virtual y la aplicación Mi Santa Fe, que permiten agilizar trámites y gestiones desde dispositivos móviles.
Desde la comuna destacaron que esta iniciativa representa una oportunidad clave para que los ciudadanos puedan resolver gestiones de manera rápida, accesible y cerca de sus hogares, evitando costos y tiempos de traslado.
Pascuas junto a la comunidad educativa
Acompañado por los integrantes del Consejo de Pascuas, el presidente comunal Cristian Osta visitó la Escuela N° 353, la Escuela N° 1303 y los centros rurales CER N° 588 y CER N° 271. Durante la jornada, se destacó no solo el gesto de la entrega de chocolates, sino también la oportunidad de dialogar con docentes, directivos y estudiantes en su ámbito cotidiano.
Desde la administración comunal resaltaron la labor de Vanesa Ruiz, responsable del Área de Cultura y Deportes, quien coordinó la logística de las visitas. Asimismo, se hizo una mención especial a la colaboración de “Dulce Inspiración”, el emprendimiento encargado de la elaboración de los chocolates que llegaron a manos de los niños y niñas de San Agustín.
Al finalizar la recorrida, Cristian Osta expresó su gratitud por el recibimiento en cada institución: “Seguimos trabajando para estar cerca de nuestra comunidad, acompañando y compartiendo momentos que nos unen y refuerzan nuestra identidad”.