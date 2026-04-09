Departamento Las Colonias

La Unidad Móvil del Registro Civil regresa a San Agustín para facilitar trámites a los vecinos

Autoridades comunales anunciaron la llegada de la Unidad Móvil del Registro Civil, una iniciativa que busca acercar servicios esenciales a la comunidad y simplificar la realización de trámites administrativos sin necesidad de trasladarse a otras localidades.