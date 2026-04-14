En el marco del 115° aniversario del Colegio

La Cortada Falucho ahora se llama "Hermanas de Santa Marta": un homenaje con historia en Pilar

En un emotivo acto, la comunidad de Pilar celebró el cambio de nombre de la ex Cortada Falucho, que desde ahora se denomina “Hermanas de Santa Marta”, en homenaje al legado educativo y social de la congregación.