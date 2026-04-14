En el marco de los festejos por el 115° aniversario del Colegio Santa Marta y el Sesquicentenario de Pilar, se llevó a cabo un significativo acto que quedará en la memoria colectiva de la comunidad.
La Cortada Falucho ahora se llama "Hermanas de Santa Marta": un homenaje con historia en Pilar
En un emotivo acto, la comunidad de Pilar celebró el cambio de nombre de la ex Cortada Falucho, que desde ahora se denomina “Hermanas de Santa Marta”, en homenaje al legado educativo y social de la congregación.
Frente a la institución educativa, autoridades comunales, ex alumnos, docentes, estudiantes y vecinos participaron de la ceremonia en la que se oficializó el cambio de denominación de la ex Cortada Falucho, que desde ahora pasa a llamarse “Hermanas de Santa Marta”.
La iniciativa surgió a partir del impulso del Centro de Ex Alumnos del colegio, quienes promovieron este reconocimiento a la labor histórica de la congregación religiosa que ha sido pilar fundamental en la formación de generaciones de vecinos.
La propuesta fue elevada a la Comuna de Pilar y aprobada mediante la Ordenanza N° 1193/2026, consolidando así un homenaje institucional con fuerte arraigo social.
Un reconocimiento con profundo sentido histórico
El nuevo nombre no solo representa una modificación en la cartografía urbana, sino que encierra un profundo valor simbólico.
Las Hermanas de Santa Marta han desempeñado un rol clave en la educación y en la construcción de valores dentro de la comunidad, dejando una huella indeleble en la identidad local.
Durante el acto, se destacó el compromiso sostenido de la congregación a lo largo de los años, así como su vocación de servicio, que trascendió lo educativo para involucrarse activamente en lo social y comunitario.
Una iniciativa impulsada por la comunidad educativa
El Centro de Ex Alumnos fue protagonista en la gestación de esta propuesta, canalizando el sentimiento de gratitud de múltiples generaciones que pasaron por las aulas del Colegio Santa Marta.
Este tipo de iniciativas reflejan el vínculo vivo entre la institución y su comunidad, fortaleciendo la memoria colectiva y el sentido de pertenencia.
El acompañamiento de la Comuna de Pilar fue clave para concretar este reconocimiento, evidenciando una articulación positiva entre la sociedad civil y el Estado local.
La Ordenanza N° 1193/2026 establece formalmente el cambio de nombre y dispone una serie de medidas administrativas para su implementación. Entre ellas, se incluye la actualización de señalización, planos y registros oficiales, así como la notificación a organismos provinciales y nacionales y a prestadores de servicios públicos y privados.
Estas acciones garantizan que la nueva denominación sea incorporada de manera efectiva en todos los ámbitos correspondientes, consolidando así el reconocimiento en términos formales y prácticos.
Un día histórico para Pilar
El acto no solo tuvo carácter institucional, sino también una fuerte carga emotiva. La participación de toda la comunidad educativa y de vecinos en general reflejó la importancia de este acontecimiento, vivido como un verdadero hito para la localidad.
El nuevo nombre “Hermanas de Santa Marta” simboliza mucho más que una designación geográfica: es un homenaje vivo a quienes dedicaron su vida a educar, acompañar y formar en valores a generaciones de pilarenses.
Con este cambio, Pilar reafirma su identidad, honrando su historia y proyectando hacia el futuro el legado de una institución que ha sido clave en su desarrollo social y educativo.