Concejo de Reconquista

Aprueban propuesta para que Algodonera Avellaneda pague solo el 9% de impuestos adeudados

A la reducción del 91 % de la deuda, se suma la quita de intereses punitorios y un plazo de 150 días para abonar. La firma cuenta con más de 300 trabajadores. Críticas al Ejecutivo y a empresarios.