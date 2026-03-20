Banco Nación pide rematar la planta de Algodonera Avellaneda en Reconquista

En el marco de una causa judicial vinculada a una ejecución hipotecaria por crédito impago, se presentó un pedido formal para que se dicte sentencia de remate contra la firma textil con sede en el Parque Industrial de Reconquista.
Representantes legales de la entidad nacional reclamaron dictar sentencia de remate sobre la nave industrial. Sostienen que la firma no cumplió con las obligaciones asumidas en el marco del proceso de avenimiento judicial.
En el marco de una causa judicial vinculada a una ejecución hipotecaria por crédito impago, se presentó un pedido formal para que se dicte sentencia de remate contra la firma textil con sede en el Parque Industrial de Reconquista.
El escrito fue presentado por abogados que representan al Banco de la Nación Argentina, en el expediente caratulado: “Banco de la Nación Argentina c/ Algodonera Avellaneda S.A. s/ ejecución hipotecaria”, que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad del norte provincial.
En la presentación, los letrados solicitaron que se avance en el proceso judicial al considerar que se encuentran cumplidas las instancias necesarias.
Según expresaron, “habiéndose presentado el acuerdo de avenimiento que fuera aprobado judicialmente, corresponde dar curso a la ejecución”, en referencia al cumplimiento de las condiciones procesales.
Asimismo, indicaron que la parte demandada no habría cumplido con las obligaciones asumidas, lo que habilita la continuidad del proceso de ejecución.
En ese contexto, los representantes del banco pidieron al juez interviniente que dicte la correspondiente sentencia de remate del inmueble objeto de ejecución hipotecaria, que es la nave donde funciona la industria en el Parque Industrial de Reconquista.
Además, solicitaron que las costas del proceso sean impuestas a la ejecutada, conforme a lo previsto por la normativa vigente.
A principios de marzo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, autorizó a Algodonera Avellaneda S.A. a vender un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 1.900.000 dólares, en el marco del concurso preventivo que atraviesa la empresa.
La propiedad, situada en calle Luis Sáenz Peña 1074, pertenecía a la administración de la compañía y también había sido utilizada por otras empresas del grupo Vicentin.
La autorización se dio en un contexto de grave crisis financiera y paralización de la actividad productiva, que dejó a la empresa sin recursos para afrontar gastos básicos y el pago de salarios.
El pedido sobrevino luego de que se había paralizado casi por completo la actividad de la hilandería y tejeduría de la firma; a la vez que las desmotadoras de algodón situadas fuera de esta provincia, estaban inactivas por el receso propio de la temporada no productiva. Vale decir que la concursada no tenía dinero en su caja para afrontar los costos operativos básicos, y el pago de los sueldos y jornales de sus empleados.
Durante el proceso de venta se presentaron dos propuestas: Portland Administradora Fiduciaria SA: oferta final de USD 1.900.000; y Proyección Electroluz SRL: oferta final de USD 1.750.000. La empresa concursada decidió aceptar la oferta más alta, presentada por Portland.
Según la tasación realizada por el Banco Nación, el inmueble tiene un valor estimado de aproximadamente USD 3,05 millones, aunque su precio de venta compulsiva en remate judicial rondaría los USD 2,24 millones.
Fue así que mediante un escrito fechado el 4 de marzo, el representante legal de AA informó que la sociedad consideraba apropiado aceptar la oferta de Portland SA. La oferta aceptada representa cerca del 84,7 % del valor de remate judicial.