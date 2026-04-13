Una Pascua violenta

Esperanza: prisión para el empleado de una metalúrgica acusado de amenazar a su jefe e incendiar un galpón

Un reclamo de dinero escaló rápidamente el primer domingo de abril, y terminó con un herido, un local destrozado y un detenido. Este lunes, el hombre de 41 años fue imputado y quedó tras las rejas.