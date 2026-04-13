Un delincuente forzó el portón automático de un edificio en barrio Candioti y robó una bicicleta tras ingresar a la cochera, en un hecho ocurrido el sábado por la tarde en calle Calchines al 1800, que quedó registrado por cámaras de seguridad.
En barrio Candioti: forzaron el portón de un edificio y robaron una bicicleta
El hecho ocurrió en un edificio de calle Calchines 1800 y quedó registrado por cámaras de seguridad. Vecinos detectaron el incidente al notar fallas en el portón automático.
El episodio fue advertido recién en la mañana del domingo, cuando los vecinos detectaron fallas en el funcionamiento del portón de ingreso vehicular. Al inspeccionar el sistema, constataron que el brazo del mecanismo automático había sido dañado.
Imágenes clave
A partir de allí, revisaron las grabaciones y comprobaron que el sábado 11 de abril, alrededor de las 17.30, un hombre logró vulnerar el acceso principal, ingresó a la cochera y sustrajo una bicicleta.
La víctima, señaló que se trata de una bicicleta marca Benson, de color negro con detalles en blanco y celeste, rodado 26 modificado a 28,5, lo que la convierte en un rodado fácilmente identificable.
Herramienta de trabajo
Además del perjuicio económico, la damnificada remarcó que el elemento sustraído era utilizado como medio de transporte y herramienta laboral, lo que agrava las consecuencias del hecho.
La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ª, mientras que los vecinos no descartan reforzar las medidas de seguridad en el edificio tras lo ocurrido.