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Aprehendido con marihuana en barrio Centenario

Un hombre de 40 años fue interceptado por personal policial en la intersección de Raúl Tacca y Colón. Durante el chequeo se constató que tenía marihuana dosis de marihuana.

Detenido con marihuana en barrio Centenario. Foto: GentilezaDetenido con marihuana en barrio Centenario. Foto: Gentileza
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En un procedimiento concretado durante la noche del domingo en barrio Centenario, efectivos del Comando Radioeléctrico Santa Fe aprehendieron a un hombre de 40 años que circulaba por la vía pública con marihuana en su poder, incautándose más de 60 gramos de la sustancia tras un control preventivo.

El hecho ocurrió poco antes de la medianoche, más precisamente en la intersección de las calles Raúl Tacca y Colón. Allí, los uniformados procedieron a identificar a un individuo que se encontraba en la zona.

Sustancia sospechosa

Fuentes policiales indicaron que, al momento del chequeo, los agentes detectaron que el sujeto portaba una sustancia sospechosa. Las pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de marihuana.

Ante esta situación, se dispuso la aprehensión de un hombre de 40 años, así como el secuestro de aproximadamente 61 gramos del material estupefaciente.

El procedimiento fue posteriormente remitido a la dependencia policial correspondiente, donde se labraron las actuaciones de rigor, quedando el caso a disposición de la Justicia competente.

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