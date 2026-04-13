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Narcotráfico

Secuestran casi 5 kilos de marihuana y hay allanamientos en la ciudad de Santa Fe

Un operativo realizado la noche del domingo en Aguado y Florencia Sánches activó nuevas intervenciones de Gendarmería en busca de una red mayor de distribución. Hay cuatro detenidos.

Los "panes" de marihuana que fueron secuestrados: Foto: GentilezaLos "panes" de marihuana que fueron secuestrados: Foto: Gentileza
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La noche del domingo en el norte de Santa Fe dejó al descubierto un movimiento que no pasó inadvertido para las fuerzas de seguridad. En la intersección de Aguado y Florencio Sánchez, un operativo terminó con cuatro personas detenidas mientras trasladaban una carga significativa de droga.

Según fuentes del procedimiento, dos hombres y dos mujeres se desplazaban con varios paquetes compactos de marihuana —los llamados “panes”— cuya cantidad total rondaría los cinco kilos.

Volumen de droga mayor

Ese volumen fue determinante: el caso dejó de ser considerado de menor escala (microtráfico) para quedar bajo la órbita de la Justicia Federal, que interviene en delitos vinculados al narcotráfico.

allanamientos gendarmería por drogasAllanamientos de Gendarmería tras el secuestro de estupefacientes. Foto: Gentileza

El episodio no quedó aislado. A partir de esa incautación, las autoridades avanzaron rápidamente con nuevas medidas. Durante la mañana del lunes, se desplegó una serie de allanamientos en distintos puntos de la zona norte de la ciudad. Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar sobre Javier de la Rosa al 3700, donde efectivos de Gendarmería Nacional Argentina encabezaron las tareas.

Investigación en curso

En paralelo, otra intervención se concretó en inmediaciones de calle Mosconi, dentro del barrio Santa Rosa de Lima. Allí también se buscaban elementos que permitieran reconstruir la red detrás del traslado de la droga.

Las actuaciones continúan bajo investigación, mientras los detenidos permanecen a disposición de la Justicia. El despliegue sugiere que no se trató de un hecho aislado, sino de una estructura con mayor alcance en la región.

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