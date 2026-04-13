Un camión de gran porte quedó trabado en un puente a la altura del barrio porteño de Mataderos en Buenos Aires. Si bien no quedó en uno de los carriles más utilizados, obstruía una parte de la calzada.
Buenos Aires: un camión quedó atrapado bajo un puente
El incidente ocurrió a la altura de la Avenida del Libertador en sentido al Riachuelo. Personal de tránsito trabaja en el lugar para liberar la calzada, mientras el flujo vehicular se encuentra prácticamente paralizado.
El hecho ocurrió en la mañana de este lunes en el cruce de las avenidas General Paz y de los Corrales, mano hacia el Riachuelo.
En camión quedó trabado en un puente sobre la Avenida General Paz
Desde Autopistas del Sol señalaron que el episodio fue en el kilómetro 18 de la Avenida General Paz y piden precaución en cuanto a la circulación por la zona
Como consecuencia del hecho, al lugar arribaron efectivos de la Policía de la Ciudad al igual que personal de Autopistas que, junto con el conductor del camión, trabajabaron para poder sacar el vehículo.