Caso "propo fest"

Revés judicial para los anestesistas del Hospital Italiano: embargos millonarios y prohibición de salida del país

El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó a Hernán Boveri y Delfina Lanusse por administración fraudulenta. Se investiga el desvío de potentes sedantes en una trama que salpica la trágica muerte de un médico residente.