La Justicia avanzó este viernes en la causa por el desvío de medicamentos de uso crítico en el Hospital Italiano y dictó el procesamiento del anestesista Hernán Boveri y de la exresidente Delfina "Fini" Lanusse. Ambos quedaron formalmente acusados por administración fraudulenta en una investigación que se centra en la extracción irregular de insumos médicos de alta sensibilidad.
Procesaron a Boveri y "Fini" Lanusse por el desvío de fármacos de alta peligrosidad
El juez Javier Sánchez Sarmiento les imputó administración fraudulenta, les prohibió salir del país y dispuso embargos millonarios. La causa se originó tras auditorías internas por inconsistencias en el stock.
La resolución fue firmada por el juez Javier Sánchez Sarmiento. Además del procesamiento, se dispusieron restricciones para ambos imputados: no podrán salir del país y quedaron alcanzados por embargos millonarios sobre sus bienes, una medida pensada para asegurar el desarrollo del proceso judicial.
La maniobra bajo la lupa
La pesquisa apunta a un presunto esquema de extracción de fármacos anestésicos y sedantes desde el área de anestesiología. Entre las sustancias bajo análisis aparece el propofol, un medicamento de uso hospitalario que requiere controles estrictos por su potencia y por el riesgo que implica fuera del ámbito médico.
El expediente se activó a partir de auditorías internas en el Italiano, donde se detectaron diferencias entre lo asentado en los registros de quirófano y el movimiento real de ampollas desde la farmacia central. Ese desfasaje fue uno de los elementos que empujó la denuncia y abrió una investigación más amplia sobre el destino de esos insumos.
Del control administrativo al escándalo penal
Con el avance de las medidas judiciales aparecieron también testimonios y pruebas digitales que complejizaron el caso. La causa dejó de enfocarse solo en una posible malversación interna y empezó a girar alrededor del uso extramédico de esas drogas, una hipótesis que quedó asociada a reuniones privadas y a un circuito por fuera de cualquier práctica sanitaria.
En ese contexto, el hospital resolvió apartar a Lanusse y suspender preventivamente a Boveri. Además, la institución se presentó como querellante para intervenir en el expediente y colaborar con la reconstrucción de la maniobra que investiga la fiscalía.
Una causa con impacto en el sistema de salud
La resolución judicial profundiza un caso que ya había generado fuerte repercusión por la gravedad de los insumos involucrados y por el perfil de los acusados. El expediente pone bajo análisis no solo responsabilidades individuales, sino también la vulnerabilidad de los controles en áreas sensibles donde se administran sustancias de alto riesgo.
Con el procesamiento ya dictado, la causa entra ahora en una nueva etapa, con restricciones personales, embargos y una imputación formal que busca consolidar el caso sobre una estructura penal de administración fraudulenta en el corazón de una institución médica de referencia.