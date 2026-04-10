Caso "profo fest"

“Tati” Leclercq y “Fini” Lanusse habrían estado en el departamento del médico Salazar tras su muerte

Peritajes de geolocalización y el análisis de cámaras de seguridad confirmaron que las dos médicas ingresaron a la vivienda del profesional antes del arribo policial. Un allanamiento en San Isidro busca determinar si se retiraron fármacos controlados que habrían desaparecido del Hospital Italiano.