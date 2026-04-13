Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la noche del domingo luego de que la policía le secuestrara un revólver con municiones, tras ser denunciado por su expareja por amenazas con un arma de fuego en un domicilio de la ciudad de Santa Fe.
Amenazó a su expareja con un arma de fuego y terminó detenido
El violentop hombre fue localizado tras un patrullaje. Los agentes le secuestraron un revólver con municiones. Había contra el una denuncia por violencia y amenazas en un domicilio.
El procedimiento se inició a partir de un aviso a la Central de Emergencias 911, que comisionó a personal del Comando Radioeléctrico Santa Fe ante la presencia de un individuo armado.
Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer, quien relató que su expareja se había presentado en su vivienda exhibiendo un arma de fuego y profiriendo amenazas.
Con la información recabada, se desplegó un patrullaje por la zona que permitió ubicar el vehículo del sospechoso en inmediaciones de San Lorenzo al 6900.
Tras identificar el rodado, los agentes realizaron una requisa en la que secuestraron un arma de fuego tipo revólver, junto con municiones. Además, el vehículo quedó retenido.
El hombre fue trasladado a la Comisaría 8ª, donde se labraron las actuaciones de rigor, quedando a disposición de la Justicia.