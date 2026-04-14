El Gobierno nacional resolvió extender la vigencia del Programa de Acompañamiento Social, una de las principales herramientas de asistencia directa a sectores vulnerables. La medida, formalizada mediante una resolución oficial, no solo prolonga su implementación sino que también introduce cambios en su funcionamiento con el objetivo de optimizar su alcance.
El Gobierno extiende el Programa de Acompañamiento Social hasta 2028: quiénes reciben el beneficio
La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano y apunta a sostener la asistencia a sectores vulnerables. También se modifican condiciones para mejorar la focalización del beneficio.
Continuidad de una política clave
A través de la Resolución 90/2026, el Ministerio de Capital Humano estableció que el programa tendrá una vigencia total de 48 meses, duplicando así el plazo originalmente previsto. Esto implica que la política pública continuará activa hasta 2028, siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
El Programa de Acompañamiento Social fue creado en 2024 con el objetivo de promover la inclusión y mejorar las condiciones de vida de personas en situación de alta vulnerabilidad. Su implementación está a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que articula acciones territoriales en todo el país.
Desde el Gobierno destacaron que la decisión de extenderlo responde a los resultados obtenidos en los últimos años, en un contexto económico y social todavía desafiante.
Según datos oficiales citados en la resolución, la pobreza mostró una tendencia a la baja en los últimos períodos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el índice pasó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% hacia fines de 2025. En paralelo, la indigencia también registró una disminución, aunque en menor medida.
Sin embargo, pese a esa mejora, las autoridades consideraron necesario sostener las políticas de acompañamiento para consolidar esos avances y seguir asistiendo a quienes aún se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Cambios en la implementación
Además de extender su vigencia, la resolución introduce modificaciones en los lineamientos operativos del programa. Si bien los detalles técnicos se encuentran en anexos específicos, el objetivo central es mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de acompañamiento social.
En este sentido, se busca una mayor focalización del beneficio, priorizando a los sectores con mayores necesidades y optimizando los procesos de inscripción, seguimiento y evaluación.
El texto oficial señala que el programa ha contribuido a mitigar factores de exclusión social y a promover procesos de integración gradual, con impacto positivo en la estabilidad de los hogares alcanzados.
También se destaca el rol de la Unidad Ejecutora Especial creada para su implementación, que tendrá continuidad para garantizar el funcionamiento operativo del programa. Esta unidad es responsable de coordinar acciones, supervisar el desarrollo de las políticas y proponer mejoras en base a la información relevada en territorio.
Un enfoque integral para sectores vulnerables
El Programa de Acompañamiento Social no se limita a una asistencia económica, sino que contempla un abordaje integral que incluye acompañamiento familiar, fortalecimiento comunitario y articulación con otras políticas públicas.
Entre sus objetivos principales se encuentran mejorar las condiciones de vida, promover la inclusión social y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, especialmente en sectores atravesados por situaciones de pobreza estructural.
La continuidad del programa también responde a compromisos asumidos por el Estado en materia de desarrollo social, igualdad de oportunidades y protección de grupos vulnerables, como niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
En este marco, el Ministerio de Capital Humano tiene a su cargo la coordinación de políticas vinculadas a la educación, el trabajo, la asistencia social y la seguridad social, con una mirada integral del desarrollo humano.