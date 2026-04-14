Este martes

Llega el dato de inflación de marzo con el Gobierno resignado a que vuelva a subir

El INDEC publicará este 14 de abril el IPC del tercer mes del año en un contexto de expectativas corregidas por parte de la Casa Rosada. El propio Caputo anticipó un dato más alto de lo previsto, impulsado por educación, combustibles, transporte y tarifas.