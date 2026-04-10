Este viernes se conoció el dato que precede al índice de inflación nacional. Se trata de la estadística de la evolución de precios de la Ciudad de Buenos Aires publicada por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) previo a la que dará a conocer el próximo martes el INDEC.
Repuntó el dato que anticipa la inflación del INDEC
El índice porteño marcó 3% y se aceleró con relación al 2,6% de enero. El próximo martes se conocerá el IPC nacional del segundo mes del año que el mercado estima volverá a subir.
El número de inflación para el tercer mes del año en CABA fue del 3%. En contraste con el organismo estadístico nacional, el IDECBA ya tiene la formula actualizada al medir la inflación sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, la cual se debía implementar en todo el país pero que finalmente sigue con la ENGHo 2004/05 tras la renuncia de Marco Lavagna.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en marzo mostró una aceleración respecto al 2,6% registrado en febrero. De esta forma, el primer trimestre porteño cerró con un alza de precios de 8,9% y la variación interanual fue de 32,1%.
A la espera del dato nacional que llegará el 14 de abril, la expectativa del gobierno es que el IPC no supere al del mes anterior (2,9%) y que marque al menos una décima por debajo, aunque las estimaciones privadas previas muestran una resistencia a la baja.
Detalle del IPC porteño
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se desaceleró al 3% en marzo. El impacto más fuerte estuvo en los rubros educación y aumento de los combustibles, que explicaron gran parte de la suba de los precios.
Justamente Educación fue el de mayor alza con un 8,6%, producto de los aumentos en las cuotas de la enseñanza privada y de los útiles escolares ante el inicio del año lectivo.
En tanto, transporte registró un alza de 6,0%, impactado por actualizaciones en los combustibles y en el valor del boleto de colectivo urbano.
Por su parte, los gastos en “Vivienda, agua, electricidad, gas” subieron 3,2%, debido a incrementos en alquileres, gastos comunes y tarifas residenciales de electricidad (7,8%) y agua (4,0%).
Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó 2,6% y el documento oficial señala que "el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%)". Esta suba fue compensada parcialmente por caídas en los precios de verduras (-3,3%) y frutas (-1,8%).
Estimaciones privadas para el IPC nacional
El dato de inflación de marzo llega con expectativas renovadas del mercado. Este miércoles, el relevamiento REM que realiza el Banco Central corrigió sus perspectivas para el tercer mes del año.
La primera lectura se centra en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en donde el mercado elevó sus proyecciones y marcó un 3% para marzo, 0,5 puntos porcentuales (p.p.) más respecto del REM de febrero.
El dato oficial del tercer mes se conocerá la semana próxima, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publique el informe.
En cuanto al resto del año, la inflación recién se ubicaría por debajo del 2% a partir de agosto, cuando los analistas estiman que quiebre esa tendencia y de 1,8%.