Radiografía de ingresos

El INDEC respondió la pregunta del millón: la mayoría no llegó a esa cifra al cierre de 2025

El organismo estadístico mostró en su informe correspondiente al último trimestre del año pasado que si bien el ingreso promedio cruzó la barrera del $1.000.000, para la mayoría de los trabajadores sigue lejos de alcanzar esa cifra.