Análisis de los datos del Indec

¿Baja real o cambio en la medición? Los interrogantes detrás del 28,2% de pobreza

El economista Germán Rollandi analizó en CyD Litoral por qué la fuerte caída de la pobreza podría explicarse por una mejora en la captación de los datos y una menor "subdeclaración" de ingresos por parte de los encuestados.